Номер Екатерины Гамовой изъят из обращения в казанском «Динамо»
Одиннадцатый номер Екатерины Гамовой, которая провела сегодня прощальный матч в карьере, изъят из обращения в казанском «Динамо».
В рамках прощального матча Екатерины Гамовой в Казани московское «Динамо» обыграло казанское со счетом 22 (25:13, 25:18, 24:26).
35-летняя
диагональная первый сет провела в составе казанской команды, второй – в составе
столичного клуба, а за третьим наблюдала с трибун.
Прославленная
волейболистка завершила карьеру весной 2016 года. Ранее она выступала за обе
динамовские команды – за московское в 2004–2009 годах, а с 2010 по 2016
год – за казанское. Также она играла за «Метар» (1996-1998),
«Уралтрансбанк» (1998-2000), «Уралочку-НТМК» (2000-2003), «Динамо» МО
(2003-2004) и «Фенербахче» (2009-2010).
В
составе сборной России она дважды выигрывала серебро Олимпийских игр (2000,
2004), стала двукратной чемпионкой мира (2006, 2010), двукратной чемпионкой
Европы (1999, 2001).
В
рамках клубной карьеры Гамова 11 раз выигрывала чемпионат России, четыре раза –
Кубок России, а также по одному разу – Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.