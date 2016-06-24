Номер Екатерины Гамовой изъят из обращения в казанском «Динамо»

Одиннадцатый номер Екатерины Гамовой, которая провела сегодня прощальный матч в карьере, изъят из обращения в казанском «Динамо».

#спасибокатя Завершилась целая эпоха..😭 #11 выведен из обращения в казанском клубе #ВолейболСпасетМир #ДинамоКазань Фото опубликовано Volleyball Club Dinamo-Kazan (@dinamo_kazan) Окт 1 2016 в 8:09 PDT

В рамках прощального матча Екатерины Гамовой в Казани московское «Динамо» обыграло казанское со счетом 22 (25:13, 25:18, 24:26).

35-летняя диагональная первый сет провела в составе казанской команды, второй – в составе столичного клуба, а за третьим наблюдала с трибун.

Прославленная волейболистка завершила карьеру весной 2016 года. Ранее она выступала за обе динамовские команды – за московское в 2004–2009 годах, а с 2010 по 2016 год – за казанское. Также она играла за «Метар» (1996-1998), «Уралтрансбанк» (1998-2000), «Уралочку-НТМК» (2000-2003), «Динамо» МО (2003-2004) и «Фенербахче» (2009-2010).

В составе сборной России она дважды выигрывала серебро Олимпийских игр (2000, 2004), стала двукратной чемпионкой мира (2006, 2010), двукратной чемпионкой Европы (1999, 2001).

В рамках клубной карьеры Гамова 11 раз выигрывала чемпионат России, четыре раза – Кубок России, а также по одному разу – Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.