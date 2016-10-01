Сергей Павлов: Ничья с «Локо» – хороший результат для выездного матча

– Я говорил до матча, что ничья – хороший результат для выезда. Но пропустили необязательный гол, конечно, могли бы брать три очка. Надо было больше играть в контратаку. Что делать с Тесаком, который часто упускал Самедова? Учить. Что еще остается? На такие матчи нужно выходить с уверенностью, – сказал Павлов.