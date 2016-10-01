Юрий Семин: Хенти бы побольше мастерства...

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, что думает о ничьей с «Арсеналом» (1:1).

– Вы сделали пять замен в стартовом составе. Это решение основано на тренировках или сделали так из-за уверенности некоторых игроков в неприкасаемости?

– И то, и другое.

– Почему сразу не заменили Хенти на Шкулетича?

– Боялся делать вторую замену, так как травму получил Портнягин. У нас и Чорлука был под вопросом перед игрой. Но я доволен вторым таймом. Проявили характер. Играли в активный, волевой футбол. В последних трех матчах играем хорошо только во вторых таймах. Первые пока не получаются. Очень пассивно ведем себя.

– Почему пассивно?

– Сложно сказать. Если я четко знал, то, наверное, таких таймов не было бы. Думаю, это психологический момент, хочется играть до верного, мяч не потерять. Риска очень мало. А команды уже успевают отходить большим количеством игроков назад. И их тяжело пройти. Хотя в первом тайме было два хороших момента. Конечно, Хенти бы побольше мастерства, такие мячи нужно забивать.