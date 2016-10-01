Юрий Семин: Хенти бы побольше мастерства...
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал, что думает о ничьей с «Арсеналом» (1:1).
– Вы сделали пять замен в стартовом составе. Это решение основано на тренировках или сделали так из-за уверенности некоторых игроков в неприкасаемости?
– И то, и другое.
– Почему сразу не заменили Хенти на Шкулетича?
– Боялся делать вторую замену, так как травму получил Портнягин. У нас и Чорлука был под вопросом перед игрой. Но я доволен вторым таймом. Проявили характер. Играли в активный, волевой футбол. В последних трех матчах играем хорошо только во вторых таймах. Первые пока не получаются. Очень пассивно ведем себя.
– Почему пассивно?
– Сложно сказать. Если я четко знал, то, наверное, таких таймов не было бы. Думаю, это психологический момент, хочется играть до верного, мяч не потерять. Риска очень мало. А команды уже успевают отходить большим количеством игроков назад. И их тяжело пройти. Хотя в первом тайме было два хороших момента. Конечно, Хенти бы побольше мастерства, такие мячи нужно забивать.
Матч
Локомотив - Арсенал - 1:1 (0:1)
Голы
Форбс 44 (0:1). Самедов 90 (1:1 - пен.).
Состав
Локомотив: Абаев, Михалик, Денисов В., Пейчинович, Чорлука, Самедов, Фернандеш, Баринов, Миранчук, Портнягин (Игнатьев, 37, Шкулетич, 57), Хенти (Коломейцев, 46)
Арсенал: Левашов, Горбатюк, Вергара, Тесак, Беляев, Фримпонг (Рыжков, 46 Мухаметшин, 64), Берхамов, Стеклов, Власов, Форбс, Бурмистров (Аппаев, 88)
Предупреждения:
Баринов, 67 - Тесак, 72; Горбатюк, 90
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
01 октября 17:00, Локомотив, Текстовая трансляция