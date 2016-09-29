«Динамо» уступило «Северстали»
«Северсталь» дома обыграла московское «Динамо» (2:1) в регулярном чемпионате КХЛ.
У хозяев льда отличились Адам Мазур и Евгений Монс, у гостей - Максим Карпов.
В основное время череповчане одержали шестую победу, а бело-голубые потерпели шестое поражение.
6 октября «Северсталь» сыграет на выезде со «Слованом», а «Динамо» 3 октября сыграет в гостях с рижскими одноклубниками.
Матч
Северсталь - Динамо - 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Голы:
Мазур (Трубачёв, Сизов), 32:32 (1:0). Карпов (Рылов, Лазушин), 44:10 (1:1). Монс (Чернов, Кагарлицкий), 44:36 (2:1).
Место и дата
01 октября 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
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