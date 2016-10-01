Неманья Пейчинович: Нам по мячу забивают, это просто невезение

Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович – о ничьей с «Арсеналом» (1:1).

– Мы неплохо начали, но шансы было тяжело создать. Несколько раз получалось убегать в контратаку, Хенти не забил. Всё как в последних матчах. По нашим воротам наносят не так много ударов. Но один мяч забивают, это просто невезение. Нам же нужно больше двигаться в середине поля и делать больше подач на нападающих, – сказал Пейчинович.