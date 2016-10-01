Неманья Пейчинович: Нам по мячу забивают, это просто невезение
Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович – о ничьей с «Арсеналом» (1:1).
– Мы неплохо начали, но шансы было тяжело создать. Несколько раз получалось убегать в контратаку, Хенти не забил. Всё как в последних матчах. По нашим воротам наносят не так много ударов. Но один мяч забивают, это просто невезение. Нам же нужно больше двигаться в середине поля и делать больше подач на нападающих, – сказал Пейчинович.
Матч
Локомотив - Арсенал - 1:1 (0:1)
Голы
Форбс 44 (0:1). Самедов 90 (1:1 - пен.).
Состав
Локомотив: Абаев, Михалик, Денисов В., Пейчинович, Чорлука, Самедов, Фернандеш, Баринов, Миранчук, Портнягин (Игнатьев, 37, Шкулетич, 57), Хенти (Коломейцев, 46)
Арсенал: Левашов, Горбатюк, Вергара, Тесак, Беляев, Фримпонг (Рыжков, 46 Мухаметшин, 64), Берхамов, Стеклов, Власов, Форбс, Бурмистров (Аппаев, 88)
Предупреждения:
Баринов, 67 - Тесак, 72; Горбатюк, 90
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
01 октября 17:00, Локомотив, Текстовая трансляция