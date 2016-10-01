Максим Беляев: Учитывая, как складывался матч, «Арсенал» лишился очков
Защитник «Арсенала» Максим Беляев заявил, что команда недосчиталась очков в матче с «Локомотивом» (1:1).
– Как планировали играть против «Локомотива»?
– Было бы глупо играть с «Локо» в открытый футбол, изначально выбрали тактику на контратаках.
– Пенальти был?
– Не знаю, нужно смотреть повтор.
– Матчи с «Локо» для вас все ещё особенные?
– Это, безусловно, не рядовой матч. Приехал к себе домой, можно так сказать.
– «Арсенал» пропустил на последней минуте. Обидно?
– Если бы нам сказали, что увезём из Черкизова ничью, мы бы радовались. Но учитывая, как складывался матч, лишились очков.
Матч
Локомотив - Арсенал - 1:1 (0:1)
Голы
Форбс 44 (0:1). Самедов 90 (1:1 - пен.).
Состав
Локомотив: Абаев, Михалик, Денисов В., Пейчинович, Чорлука, Самедов, Фернандеш, Баринов, Миранчук, Портнягин (Игнатьев, 37, Шкулетич, 57), Хенти (Коломейцев, 46)
Арсенал: Левашов, Горбатюк, Вергара, Тесак, Беляев, Фримпонг (Рыжков, 46 Мухаметшин, 64), Берхамов, Стеклов, Власов, Форбс, Бурмистров (Аппаев, 88)
Предупреждения:
Баринов, 67 - Тесак, 72; Горбатюк, 90
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
01 октября 17:00, Локомотив, Текстовая трансляция