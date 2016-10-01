Максим Беляев: Учитывая, как складывался матч, «Арсенал» лишился очков

– Как планировали играть против «Локомотива»? – Было бы глупо играть с «Локо» в открытый футбол, изначально выбрали тактику на контратаках.

– Матчи с «Локо» для вас все ещё особенные?

– Это, безусловно, не рядовой матч. Приехал к себе домой, можно так сказать.

– «Арсенал» пропустил на последней минуте. Обидно?

– Если бы нам сказали, что увезём из Черкизова ничью, мы бы радовались. Но учитывая, как складывался матч, лишились очков.