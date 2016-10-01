Михаил Левашов: Пропускать на 92-й минуте - это в какой-то степени горе

Вратарь «Арсенала» Михаил Левашов подвел итог матча 9-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (1:1).

Напомним, туляки упустили победу в уже компенсированное время второго тайма, пропустив с пенальти.

«Если бы перед матчем мне сказали, что мы сыграем с «Локомотивом» вничью, конечно я был бы доволен, но пропускать на 92-й минуте… Это в какой-то степени горе. Был шанс отбить пенальти, задел мяч рукой. Разбирали сильные стороны игроков «Локомотива». Знали, что «железнодорожники» играют в три форварда и активно используют фланги. Что-то получилось, что-то нет», - цитирует Левашова «Чемпионат».

Sovsport.ru вел текстовую трансляцию встречи.