Михаил Левашов: Пропускать на 92-й минуте - это в какой-то степени горе
Вратарь «Арсенала» Михаил Левашов подвел итог матча 9-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (1:1).
Напомним, туляки упустили победу в уже компенсированное время второго тайма, пропустив с пенальти.
«Если бы перед матчем мне сказали, что мы сыграем с «Локомотивом» вничью, конечно я был бы доволен, но пропускать на 92-й минуте… Это в какой-то степени горе. Был шанс отбить пенальти, задел мяч рукой. Разбирали сильные стороны игроков «Локомотива». Знали, что «железнодорожники» играют в три форварда и активно используют фланги. Что-то получилось, что-то нет», - цитирует Левашова «Чемпионат».
Sovsport.ru вел текстовую трансляцию встречи.
Матч
Локомотив - Арсенал - 1:1 (0:1)
Голы
Форбс 44 (0:1). Самедов 90 (1:1 - пен.).
Состав
Локомотив: Абаев, Михалик, Денисов В., Пейчинович, Чорлука, Самедов, Фернандеш, Баринов, Миранчук, Портнягин (Игнатьев, 37, Шкулетич, 57), Хенти (Коломейцев, 46)
Арсенал: Левашов, Горбатюк, Вергара, Тесак, Беляев, Фримпонг (Рыжков, 46 Мухаметшин, 64), Берхамов, Стеклов, Власов, Форбс, Бурмистров (Аппаев, 88)
Предупреждения:
Баринов, 67 - Тесак, 72; Горбатюк, 90
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
01 октября 17:00, Локомотив, Текстовая трансляция