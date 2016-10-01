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Михаил Левашов: Пропускать на 92-й минуте - это в какой-то степени горе

Ярослав Карамов
Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Вратарь  «Арсенала» Михаил Левашов подвел итог матча 9-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (1:1).

Напомним, туляки упустили победу в уже компенсированное время второго тайма, пропустив с пенальти.

«Если бы перед матчем мне сказали, что мы сыграем с «Локомотивом» вничью, конечно я был бы доволен, но пропускать на 92-й минуте… Это в какой-то степени горе. Был шанс отбить пенальти, задел мяч рукой. Разбирали сильные стороны игроков «Локомотива». Знали, что «железнодорожники» играют в три форварда и активно используют фланги. Что-то получилось, что-то нет», - цитирует Левашова «Чемпионат».

Sovsport.ru вел текстовую трансляцию встречи.

Матч

Локомотив - Арсенал - 1:1 (0:1)

Голы

Форбс 44 (0:1). Самедов 90 (1:1 - пен.).

Состав

Локомотив: Абаев, Михалик, Денисов В., Пейчинович, Чорлука, Самедов, Фернандеш, Баринов, Миранчук, Портнягин (Игнатьев, 37, Шкулетич, 57), Хенти (Коломейцев, 46)

Арсенал: Левашов, Горбатюк, Вергара, Тесак, Беляев, Фримпонг (Рыжков, 46 Мухаметшин, 64), Берхамов, Стеклов, Власов, Форбс, Бурмистров (Аппаев, 88)

Предупреждения:

Баринов, 67 - Тесак, 72; Горбатюк, 90

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

01 октября 17:00, Локомотив, Текстовая трансляция

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