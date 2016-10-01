Фелисио Форбс: Я был уверен, что забью «Локомотиву»
Защитник «Арсенала» Фелисио Форбс рассказал о голе в ворота «Локомотива» (1:1).
– Ещё до матча был уверен, что забью гол, – сказал Форбс. – Не знаю, откуда такое ощущение появилось. К тому же нам немного повезло.
– Но вы – защитник. Основной задачей против «Локо» все-таки было обороняться?
– Я и в атаке могу сыграть. Но защищаться и правда было трудно. А уж при стандартных положениях кто угодно может забить.
Матч
Локомотив - Арсенал - 1:1 (0:1)
Голы
Форбс 44 (0:1). Самедов 90 (1:1 - пен.).
Состав
Локомотив: Абаев, Михалик, Денисов В., Пейчинович, Чорлука, Самедов, Фернандеш, Баринов, Миранчук, Портнягин (Игнатьев, 37, Шкулетич, 57), Хенти (Коломейцев, 46)
Арсенал: Левашов, Горбатюк, Вергара, Тесак, Беляев, Фримпонг (Рыжков, 46 Мухаметшин, 64), Берхамов, Стеклов, Власов, Форбс, Бурмистров (Аппаев, 88)
Предупреждения:
Баринов, 67 - Тесак, 72; Горбатюк, 90
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
01 октября 17:00, Локомотив, Текстовая трансляция