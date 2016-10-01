Фелисио Форбс: Я был уверен, что забью «Локомотиву»

Защитник «Арсенала» Фелисио Форбс рассказал о голе в ворота «Локомотива» (1:1).

– Ещё до матча был уверен, что забью гол, – сказал Форбс. – Не знаю, откуда такое ощущение появилось. К тому же нам немного повезло.



– Но вы – защитник. Основной задачей против «Локо» все-таки было обороняться?

– Я и в атаке могу сыграть. Но защищаться и правда было трудно. А уж при стандартных положениях кто угодно может забить.