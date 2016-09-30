Дмитрий Калинин: Вратарь у китайцев сыграл здорово
Капитан «Спартака» Дмитрий Калинин прокомментировал поражение красно-белых в матче с «Куньлунем» (0:1).
В этом поединке Калинин впервые появился на льду после того, как в течении нескольких недель восстанавливался после травмы.
- Сейчас чувствую себя отлично, - рассказал Дмитрий о своем самочувствии. – Доктора – молодцы, постарались. Так что здоровье в норме. Почему мы сегодня проиграли? Начали очень хорошо. Но во втором периоде расслабились на пару смен и пропустили шайбу. Ну и вратарь у китайской команды сыграл здорово.
Напомним, что ворота «Куньлуня» защищал россиянин Андрей Макаров, который летом перешел в китайский клуб из «Спартака».
Матч
Спартак - Куньлунь Ред Стар - 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
Голы:
Вярн (Флери, Юйэнь), 29:30 (0:1).
Место и дата
01 октября 17:00, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция