Дмитрий Калинин: Вратарь у китайцев сыграл здорово

Капитан «Спартака» Дмитрий Калинин прокомментировал поражение красно-белых в матче с «Куньлунем» (0:1).

В этом поединке Калинин впервые появился на льду после того, как в течении нескольких недель восстанавливался после травмы.

- Сейчас чувствую себя отлично, - рассказал Дмитрий о своем самочувствии. – Доктора – молодцы, постарались. Так что здоровье в норме. Почему мы сегодня проиграли? Начали очень хорошо. Но во втором периоде расслабились на пару смен и пропустили шайбу. Ну и вратарь у китайской команды сыграл здорово.

Напомним, что ворота «Куньлуня» защищал россиянин Андрей Макаров, который летом перешел в китайский клуб из «Спартака».