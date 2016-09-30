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Дмитрий Калинин: Вратарь у китайцев сыграл здорово

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Капитан «Спартака» Дмитрий Калинин прокомментировал поражение красно-белых в матче с «Куньлунем» (0:1).

В этом поединке Калинин впервые появился на льду после того, как в течении нескольких недель восстанавливался после травмы.

- Сейчас чувствую себя отлично, - рассказал Дмитрий о своем самочувствии. – Доктора – молодцы, постарались. Так что здоровье в норме. Почему мы сегодня проиграли? Начали очень хорошо. Но во втором периоде расслабились на пару смен и пропустили шайбу. Ну и вратарь у китайской команды сыграл здорово.

Напомним, что ворота «Куньлуня» защищал россиянин Андрей Макаров, который летом перешел в китайский клуб из «Спартака».

Матч

Спартак - Куньлунь Ред Стар - 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Голы:

Вярн (Флери, Юйэнь), 29:30 (0:1).

Место и дата

01 октября 17:00, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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