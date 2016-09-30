Владимир Юрзинов: Было очень сложно, ведь мы потеряли еще и Яласваару
Главный тренер «Куньлуня» Владимир Юрзинов - о победе своей команды над «Спартаком» (1:0).
– Это был уже четвертый матч выездной серии и победа в нем далась очень сложно, – заявил Юрзинов. – Вчера выбыл из строя еще и Яласваару. Защитников в обрез. Рад, что удалось одолеть такого именитого соперника, как «Спартак». Да еще в Москве, во дворце, где проходил чемпионат мира… Выиграли за счет хорошей организации игры, самоотдачи, ну и вратарь нам здорово помог.
Матч
Спартак - Куньлунь Ред Стар - 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
Голы:
Вярн (Флери, Юйэнь), 29:30 (0:1).
Место и дата
01 октября 17:00, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
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