Владимир Юрзинов: Было очень сложно, ведь мы потеряли еще и Яласваару

Главный тренер «Куньлуня» Владимир Юрзинов - о победе своей команды над «Спартаком» (1:0).

– Это был уже четвертый матч выездной серии и победа в нем далась очень сложно, – заявил Юрзинов. – Вчера выбыл из строя еще и Яласваару. Защитников в обрез. Рад, что удалось одолеть такого именитого соперника, как «Спартак». Да еще в Москве, во дворце, где проходил чемпионат мира… Выиграли за счет хорошей организации игры, самоотдачи, ну и вратарь нам здорово помог.