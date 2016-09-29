Кевин Магнуссен: Результаты квалификации позволяют нам побороться за очки в гонке

Датский пилот «Рено» Кевин Магнуссен прокомментировал результаты квалификации «Формулы-1» на этапе, который проходит в Малайзии.

- Хороший результат для нас. 14-я позиция гораздо лучше нашего среднего результата и позволяет рассчитывает на несколько очков завтра. Но при этом я испытываю смешанные чувства, потому что мы были близки к попаданию в третий сегмент. Мне не удалось добиться максимума на последнем быстром круге: в первом повороте я заблокировал колёса и испортил таким образом попытку. Жаль, что я не смог прибавить, - сказал Магнуссен.

Напомним, в квалификации шестнадцатого этапа «королевских гонок» 23-летний датчанин показал четырнадцатый результат.

Таким образом, Магнуссен в гонке, которая состоится завтра, 2 октября, будет стартовать с седьмого ряда.