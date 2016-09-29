Кевин Магнуссен: Результаты квалификации позволяют нам побороться за очки в гонке
Датский пилот «Рено» Кевин
Магнуссен прокомментировал результаты квалификации
«Формулы-1» на этапе, который проходит в Малайзии.
- Хороший результат для нас. 14-я позиция гораздо лучше нашего
среднего результата и позволяет рассчитывает на несколько очков завтра. Но при
этом я испытываю смешанные чувства, потому что мы были близки к попаданию в
третий сегмент. Мне не удалось добиться максимума на последнем быстром круге: в
первом повороте я заблокировал колёса и испортил таким образом попытку. Жаль,
что я не смог прибавить, - сказал Магнуссен.
Напомним, в квалификации
шестнадцатого этапа «королевских
гонок» 23-летний датчанин показал четырнадцатый результат.
Таким
образом, Магнуссен в гонке, которая состоится завтра, 2 октября, будет
стартовать с седьмого ряда.