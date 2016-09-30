Герман Титов: Жалею ли что отдал в Китай вратаря Макарова? Вопрос не ко мне
Главный тренер «Спартака» Герман Титов прокомментировал поражение в поединке с «Куньлунем» (0:1).
– Хоккей такая игра… Ты всегда должен забить на один гол больше, чем соперник, – сообщил Титов подводя итоги поединку. – А у нас забить к сожалению вообще не получилось. Мои ребята старались, лезли на ворота. Но мы не смогли завершить ни одну из своих атак взятием ворот. Поэтому и проиграли.
– Не жалеете, что летом отправили в Пекин своего вратаря Андрея Макарова?
– Это решение принимал ни я. Не ко мне вопрос.
Матч
Спартак - Куньлунь Ред Стар - 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
Голы:
Вярн (Флери, Юйэнь), 29:30 (0:1).
Место и дата
01 октября 17:00, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
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