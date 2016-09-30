Герман Титов: Жалею ли что отдал в Китай вратаря Макарова? Вопрос не ко мне

Главный тренер «Спартака» Герман Титов прокомментировал поражение в поединке с «Куньлунем» (0:1).

– Хоккей такая игра… Ты всегда должен забить на один гол больше, чем соперник, – сообщил Титов подводя итоги поединку. – А у нас забить к сожалению вообще не получилось. Мои ребята старались, лезли на ворота. Но мы не смогли завершить ни одну из своих атак взятием ворот. Поэтому и проиграли.

– Не жалеете, что летом отправили в Пекин своего вратаря Андрея Макарова?

– Это решение принимал ни я. Не ко мне вопрос.