Саркис Оганесян: Ребята вышли на второй тайм совершенно с другими эмоциями

Тренер «Локомотива» Саркис Оганесян прокомментировал ничью с «Арсеналом» (1:1) в девятом туре чемпионата России.

Напомним, железнодорожники ушли от поражения уже в компенсированное время второго тайма.

«У нас проблемы с концентрацией. В футболе нельзя отвлекаться ни на секунду, а мы себе это иногда позволяем. Вот и получаем какие-то нелепые голы. В перерыве беседовали с игроками, ребята вышли на второй тайм совершенно с другими эмоциями. Желание побеждать у всех огромное, тем более дома, при своих болельщиках. Хочу, кстати, от лица команды поблагодарить их всех, что были с нами до конца, поддерживали и гнали команду вперед. Надеемся, перерыв пойдет нам на пользу - успокоимся и будем готовиться к следующим играм», - приводит слова Оганесяна официальный сайт «Локомотива».

Sovsport.ru вел текстовую трансляцию встречи.