Саркис Оганесян: Ребята вышли на второй тайм совершенно с другими эмоциями
Тренер «Локомотива» Саркис Оганесян прокомментировал ничью с «Арсеналом» (1:1) в девятом туре чемпионата России.
Напомним, железнодорожники ушли от поражения уже в компенсированное время второго тайма.
«У нас проблемы с концентрацией. В футболе нельзя отвлекаться ни на секунду, а мы себе это иногда позволяем. Вот и получаем какие-то нелепые голы. В перерыве беседовали с игроками, ребята вышли на второй тайм совершенно с другими эмоциями. Желание побеждать у всех огромное, тем более дома, при своих болельщиках. Хочу, кстати, от лица команды поблагодарить их всех, что были с нами до конца, поддерживали и гнали команду вперед. Надеемся, перерыв пойдет нам на пользу - успокоимся и будем готовиться к следующим играм», - приводит слова Оганесяна официальный сайт «Локомотива».
Sovsport.ru вел текстовую трансляцию встречи.
Матч
Локомотив - Арсенал - 1:1 (0:1)
Голы
Форбс 44 (0:1). Самедов 90 (1:1 - пен.).
Состав
Локомотив: Абаев, Михалик, Денисов В., Пейчинович, Чорлука, Самедов, Фернандеш, Баринов, Миранчук, Портнягин (Игнатьев, 37, Шкулетич, 57), Хенти (Коломейцев, 46)
Арсенал: Левашов, Горбатюк, Вергара, Тесак, Беляев, Фримпонг (Рыжков, 46 Мухаметшин, 64), Берхамов, Стеклов, Власов, Форбс, Бурмистров (Аппаев, 88)
Предупреждения:
Баринов, 67 - Тесак, 72; Горбатюк, 90
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
01 октября 17:00, Локомотив, Текстовая трансляция