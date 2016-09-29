Франц Тост: Решение по контракту Квята будет основываться на его выступлении

Глава «Торо Россо» Франц Тост прокомментировал слухи о том, что француз Пьер Гасли может заменить Даниила Квята.

«Все в руках Квята. Если он покажет хороший результат, то он продолжит выступать в нашей команде. Наше решение будет основываться на результатах выступления. Что касается Гасли – он молодой и очень талантливый гонщик. Пьер показал несколько фантастических гонок в GP2, - сказал Тост.

Ранее сообщалось, что Гасли может заменить Квята в испанской «конюшне».

Напомним, сегодня в квалификации шестнадцатого этапа «королевских гонок» 22-летний россиянин показал 15-й результат.

Таким образом, Квят в гонке, которая состоится завтра, 2 октября, будет стартовать с восьмого ряда со своим партнёром по команде Карлосом Сайнсом.