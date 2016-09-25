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«Кьево» обыграл «Пескару» и поднялся на третье место в Серии А

Александр Семкив
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

В рамках седьмого тура чемпионата Италии «Кьево» на выезде обыграл «Пескару» со счетом 2:0.

Счет в матче открыл на 76-й минуте нападающий «Кьево» Рикардо Меджорини. Спустя девять минут Роберто Инглезе установил окончательный счет, удвоив преимущество гостей.

После семи матчей Серии А команда из Вероны расположилась на третьей строчке утрнирной таблицы, имея в активе 13 очков, а «дельфины» занимают 17-е место с шестью очками.

В следующем туре подопечные Роландо Марана примут 16 октября на своем поле «Милан»,  а команда из Пескары днем ранее сыграет с «Сампдорией».

Матч

Пескара - Кьево - 0:2 (0:0)

Голы

Меджорини 76 (0:1). Инглезе 85 (0:2).

Состав

Пескара: Бизарри, Форназье, Кампаньяро, Бираги, Крешенци, Мемушай, Бенали (Кристанте, 74), Брюгман (Мурич, 84), Верре, Манай (Митрита, 68), Капрари

Кьево: Соррентино, Сполли, Дайнелли, Фрей, Бирса (Ригони, 81), Кастро, Радованович, Хетемай, Гобби, Инглезе (Париджини, 90), Флоро Флорес (Меджорини, 63)

Предупреждения:

Брюгман, 56 - Фрей, 25; Сполли, 46; Дайнелли, 79

Судья:

Джанлука Манганьело (Италия)

Место и дата

01 октября 19:00, Стадио Адриатико, Онлайн-трансляция

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