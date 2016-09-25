«Кьево» обыграл «Пескару» и поднялся на третье место в Серии А

В рамках седьмого тура чемпионата Италии «Кьево» на выезде обыграл «Пескару» со счетом 2:0.

Счет в матче открыл на 76-й минуте нападающий «Кьево» Рикардо Меджорини. Спустя девять минут Роберто Инглезе установил окончательный счет, удвоив преимущество гостей.

После семи матчей Серии А команда из Вероны расположилась на третьей строчке утрнирной таблицы, имея в активе 13 очков, а «дельфины» занимают 17-е место с шестью очками.

В следующем туре подопечные Роландо Марана примут 16 октября на своем поле «Милан», а команда из Пескары днем ранее сыграет с «Сампдорией».