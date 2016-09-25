«Кьево» обыграл «Пескару» и поднялся на третье место в Серии А
В рамках седьмого
тура чемпионата Италии «Кьево» на выезде обыграл «Пескару» со счетом 2:0.
Счет в матче открыл на 76-й минуте нападающий «Кьево» Рикардо
Меджорини. Спустя девять минут Роберто Инглезе установил окончательный счет,
удвоив преимущество гостей.
После семи матчей Серии А команда из Вероны расположилась на
третьей строчке утрнирной таблицы, имея в активе 13 очков, а «дельфины»
занимают 17-е место с шестью очками.
В следующем туре подопечные Роландо Марана примут 16 октября на своем поле «Милан», а команда из Пескары днем ранее сыграет с «Сампдорией».
Матч
Голы
Меджорини 76 (0:1). Инглезе 85 (0:2).
Состав
Пескара: Бизарри, Форназье, Кампаньяро, Бираги, Крешенци, Мемушай, Бенали (Кристанте, 74), Брюгман (Мурич, 84), Верре, Манай (Митрита, 68), Капрари
Кьево: Соррентино, Сполли, Дайнелли, Фрей, Бирса (Ригони, 81), Кастро, Радованович, Хетемай, Гобби, Инглезе (Париджини, 90), Флоро Флорес (Меджорини, 63)
Предупреждения:
Брюгман, 56 - Фрей, 25; Сполли, 46; Дайнелли, 79
Судья:
Джанлука Манганьело (Италия)
Место и дата
01 октября 19:00, Стадио Адриатико, Онлайн-трансляция