Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ТеннисКузнецова6:3, 3:6, 4:6Цибулкова
ХоккейЛокомотив3 : 1Витязь
ФутболРеал Сосьедад1 : 0Бетис
ХоккейЛада5 : 2Йокерит
ХоккейАк Барс2 : 1Динамо Рига
ФутболЭвертон1 : 1Кристал Пэлас
ФутболТомь1 : 1Урал
ФутболЗенит (мол)3 : 0Спартак (мол)
ФутболКрылья Советов2 : 1Анжи
ХоккейСпартак0 : 1Куньлунь
ФутболБайер2 : 0Боруссия
ХоккейМеталлург Нк5 : 4 БМеталлург
ФутболСуонси1 : 2Ливерпуль
ФутболЛокомотив1 : 1Арсенал Тула
ФутболТерек2 : 1Оренбург
футзалРоссия - Аргентина
ФутболУфа- : -Амкар
ФутболКраснодар- : -Рубин
ФутболРома- : -Интер
ФутболЗенит- : -Спартак
ФутболРостов- : -ЦСКА

Чезаре Пранделли назначен главным тренером «Валенсии»

Александр Семкив
Источник:  ФК «Валенсия»Комментарии

Бывший главный тренер сборной Италии Чезаре Пранделли назначен главным тренером «Валенсии», сообщает официальный сайт клуба.

Контракт испанской команды с 59-летним итальянцем рассчитан на два года.

Ранее Пранделли будучи футболистом выступал за «Кремонезе», «Аталанту» и «Ювентус». В качестве тренера возглавлял «Аталанту», «Лечче», «Верону», «Парму», «Рому», «Фиорентину» и «Галатасарай». Также во главе сборной Италии стал обладателем серебряных медалей чемпионата Европы-2012.  

Официальная презентация нового главного тренера пройдет на стадионе «Валенсии» в понедельник, 3 октября.

Напомним, Пако Айестаран был отправлен в отставку в связи с неудачным выступлением команды в нынешнем сезоне. На данный момент «Валенсия» после шести туров чемпионата Испании занимает 15-ю строчку, имея в своем активе шесть очков

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Севилья» догнала лидирующий в примере «Реал»«Севилья» дома обыграла Алавес» (2:1) в 7-м туре чемпионата Испании.«Реал» не планирует предлагать новый контракт Пепе33-летний португальский защитник Пепе может покинуть мадридский «Реал» летом 2017 года на правах свободного агента.Примера. 7-й тур. «Севилья» - «Алавес», «Депортиво» - «Спортинг» и другие матчиРезультаты матчей седьмого тура чемпионата Испании.«Реал Сосьедад» обыграл «Бетис» благодаря голу ВелыФутболисты «Реал Сосьедада» в матче 7-го тура чемпионата Испании. нанесли поражение «Бетису».Матье завершил выступления за сборную ФранцииЗащитник «Барселоны» Жереми Матье принял решение завершить международную карьеру.«Барселона» планирует предложить «Атлетико» за Карраско 40 млн евроПолузащитник мадридского «Атлетико» Янник Феррейра Карраско может покинуть команду летом 2017 года. Об этом сообщает издание Sport.es.Месси останется в запасе «Барселоны» на матч с «Депортиво»Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике не планирует включать форварда Лионеля Месси в стартовый состав команды на матч восьмого тура примеры с «Депортиво».Дидье Дешам: Невызов Бензема? Выбранный мною состав оптималенГлавный тренер сборной Франции Дидье Дешам рассказал, почему вновь не вызвал в стан национальной команды форварда «Реала» Карима Бензема.«Валенсия» практически договорилась с ПранделлиБывший главный тренер сборной Италии Чезаре Пранделли близок к подписанию контракта с «Валенсией».«Гранада» уволила главного тренераПако Хемес уволен с поста главного тренера «Гранады», сообщает официальный твиттер клуба.Зинедин Зидан: Нам стыдно, что в трех последних встречах мы трижды играли вничьюГлавный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан подвел итоги матча с дортмундской «Боруссией» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.«Барселона» представила третий комплект формы«Барселона» представила третий комплект игровой формы на сезон-2016/17.Абрамович готов приобрести в «Челси» Гризманна и РюдигераКак сообщает Daily Telegraph, лондонский «Челси» может серьезно усилить свой состав в ближайшее трансферное окно.Гол Кравца не спас «Гранаду» от поражения в матче с «Алавесом»Футболисты «Алавеса» в домашнем матче шестого тура чемпионата Испании обыграли «Гранаду».Зинедин Зидан: Поведение Роналду? Все футболисты злятся, когда их меняютГлавный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал поведение нападающего Криштиану Роналду в матче 6-го тура чемпионата Испании с «Лас-Пальмасом» (2:2).Агент Бэйла начал переговоры по трансферу в «Манчестер Юнайтед»Полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл недоволен своим положением в испанском клубе. Об этом сообщает Diario Gol.Роналду оскорбил мать Зидана после своей замены в матче с «Лас-Пальмасом»Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду остался недоволен действиями наставника команды Зинедина Зидана в матче 6-го тура чемпионата Испании с «Лас-Пальмасом» (2:2). Об этом сообщает Cuatro.«Вильярреал» обыграл «Осасуну», Черышев вышел на замену«Вильярреал» дома обыграл «Осасуну» (3:1) в шестом туре чемпионата Испании.Гол Гризманна принес «Атлетико» победу над «Депортиво»«Атлетико» дома обыграло «Депортиво» (1:0) в шестом туре чемпионата Испании.Примера. 6-й тур. «Леганес» - «Валенсия», «Атлетико» - «Депортиво» и другие матчиРезультаты матчей шестого тура чемпионата Испании.

Валенсия
Валенсиякалендарьстатистика
Чезаре Пранделли
Чезаре Пранделливсе новости
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение