Чезаре Пранделли назначен главным тренером «Валенсии»
Бывший главный тренер сборной Италии Чезаре Пранделли назначен
главным тренером «Валенсии», сообщает официальный сайт клуба.
Контракт испанской команды с 59-летним итальянцем рассчитан на два года.
Ранее Пранделли будучи футболистом выступал за «Кремонезе», «Аталанту» и «Ювентус». В качестве тренера возглавлял «Аталанту», «Лечче», «Верону», «Парму», «Рому», «Фиорентину» и «Галатасарай». Также во главе сборной Италии стал обладателем серебряных медалей чемпионата Европы-2012.
COMUNICADO OFICIAL | Cesare Prandelli #BenvenutoCesare 👉 https://t.co/yp4ZrQXsWl pic.twitter.com/fNELZA7XdV— Valencia CF (@valenciacf) 1 октября 2016 г.
Официальная презентация нового главного тренера пройдет на стадионе «Валенсии» в понедельник, 3 октября.
Напомним, Пако Айестаран был отправлен в отставку в связи с неудачным
выступлением команды в нынешнем сезоне. На данный момент «Валенсия» после шести
туров чемпионата Испании занимает 15-ю строчку, имея в своем активе шесть очков