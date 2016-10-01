Голы Балая и Лебеденко принесли «Тереку» победу над «Оренбургом»
«Терек» дома обыграл «Оренбург» (2:1) в 9-м туре чемпионата России.
Счет на 25-й минуте открыл нападающий хозяев поля Беким Балай.
На 66-й минуте команда из Чеченской Республики могла удвоить преимущество, но Олег Иванов не реализовал пенальти.
В конце матча Игорь Лебеденко сделал счет 2:0.
Уже в компенсированное время второго тайма Благой Георгиев с пенальти отквитал один мяч.
Sovsport.ru вел текстовую трансляцию встречи.
Грозненцы с 14 очками поднялись на пятое место, оренбуржцы с четырьмя
баллами по-прежнему замыкают турнирную таблицу.
В следующем туре «Терек» 17 октября сыграет на выезде с «Анжи», а «Оренбург» днем ранее примет «Томь».
Матч
Голы
Балай 25 (1:0). Лебеденко 86 (2:0). Георгиев 90 (2:1 - пен.).
Состав
Терек: Городов, Анхель, Семёнов (Родолфо, 75), Уциев, Роши (Торже, 76), Кузяев, Мохаммади, Грозав (Лебеденко, 63), Пирис, Иванов, Балай
Оренбург: Гутор, Ойеволе, Андреев, Васиев, Ефремов (Коронов, 60), Малых, Георгиев, Нехайчик (Батов, 74), Померко (Шогенов, 83), Афонин, Делькин
Незабитые пенальти
Иванов (Терек), 66
Предупреждения:
Семёнов, 17; Роши, 53 - Васиев, 27; Ойеволе, 42
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
01 октября 19:30, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция