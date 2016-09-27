Соперник ЦСКА по Лиге чемпионов «Байер» обыграл дортмундскую «Боруссию»

читайте также

Шварценеггер посетил матч «Бавария» - «Кельн» Популярный актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер посетил в Мюнхене матч 6-го тура чемпионата Германии «Бавария» - «Кельн».

«Герта» обыграла «Гамбург» и вышла на 2-е место в Бундеслиге В рамках шестого тура чемпионата Германии «Герта» обыграла «Гамбург» и вышла на второе место в турнирной таблице.

«Бавария» потеряла первые очки в бундеслиге, сыграв вничью с «Кельном» «Бавария» дома сыграла вничью с «Кельном» (1:1) в 6-м туре чемпионата Германии.

Карло Анчелотти: Если Роббен захочет остаться в «Баварии» - нет никаких проблем Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти подчеркнул, что голландский вингер Арьен Роббен по-прежнему остается одним из ключевых игроков команды.

Бундеслига. 6-й тур. «Бавария» - «Кельн», «Байер» - «Боруссия» (Д) и другие матчи Результаты матчей шестого тура чемпионата Германии.

«РБ Лейпциг» обыграл «Аугсбург» и вышел на третье место в бундеслиге Футболисты «РБ Лейпцига» на своем поле нанесли поражение «Аугсбургу» в первом матче шестого тура чемпионата Германии.

Гвардиола идет на рекорд. Что смотреть на выходных Sovsport.ru представляет центральные матчи выходных в чемпионатах Англии, Италии и Германии.

«Боруссия» М потеряла на неопределенный срок полузащитника Раффаэла Полузащитник менхенгладбахской «Боруссии» Раффаэл получил травму в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Барселоной» (1:2). Об этом сообщает официальный сайт немецкого клуба.

Матч «Легия» - «Реал» пройдет без зрителей УЕФА принял решение наказать «Легию» за инциденты с ее болельщиками во время матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».

Константин Рауш: Мне интересно играть за Россию Выступающий за «Кельн» немец с российскими корнями Константин Рауш заявил, что готов защищать цвета сборной России.

Зинедин Зидан: Нам стыдно, что в трех последних встречах мы трижды играли вничью Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан подвел итоги матча с дортмундской «Боруссией» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Пьер-Эмерик Обамеянг: Гол в ворота «Реала» посвящаю своему покойному деду Форвард дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг заявил, что гол, забитый в ворота мадридского «Реала» он посвящает своему умершему деду.

Андре Шюррле: Если в матче с «Реалом» ты дважды отыгрываешься, значит, делаешь свою работу неплохо Полузащитник дортмундской «Боруссии» Андре Шюррле подвел итоги матча с мадридским «Реалом» во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Зинедин Зидан: Мы заслужили немного больше, чем ничью Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал ничью в матче с «Боруссией» (2:2).

Эрнандес забил 100-й гол в Европе Мексиканский нападающий «Байера» Хавьер Эрнандес, отличившись в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Монако», забил свой 100-й гол в составе европейских команд.

Гол Глика спас «Монако» от поражения в матче с «Байером» Футболисты «Монако» на домашней арене сыграли вничью с леверкузенским «Байером» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Реал» и «Боруссия» разошлись миром в Дортмунде Футболисты мадридского «Реала» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов сыграли вничью с дортмундской «Боруссей».

Хавьер Эрнандес – в основе «Байера» на игру с «Монако» «Байер» и «Монако» определились с составами на игру 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Боруссия» Д – «Реал». Навас впервые сыграет в нынешнем сезоне Стал известен стартовый состав мадридского «Реала» на матч с дортмундской «Боруссией» в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.