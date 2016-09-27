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Соперник ЦСКА по Лиге чемпионов «Байер» обыграл дортмундскую «Боруссию»

Ярослав Карамов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

«Байер» дома обыграл «Боруссию» (Дортмунд) (2:0) в 6-м туре чемпионата Германии.

Счет на 10-й минуте открыл нападающий хозяев поля Адмир Мехмеди.

Во втором тайме Хавьер Эрнандес удвоил преимущество своей команды.

Команда из Гельзенкирхена с 10 очками занимает на данный момент седьмое место, дортмундцы с 12 баллами идут третьими. 

В следующем туре «Байер» 15 октября сыграет на выезде с «Вердером», а «Боруссия» в тот же день примет «Герту».

Напомним, «фармацевты» - соперники ЦСКА по групповому этапу Лиги чемпионов. 

Матч

Байер - Боруссия - 2:0 (1:0)

Голы

Мехмеди 10 (1:0). Эрнандес 79 (2:0).

Состав

Байер: Лено, Та, Топрак, Хенрихс, Арангис (Баумгартлингер, 90), Чалханоглу, Бендер (Венделль, 46), Брандт (Волланд, 67), Кампль, Эрнандес, Мехмеди

Боруссия: Бюрки, Герреру, Пищек, Папастатопулос, Гинтер, Роде (Кагава, 71), Кастро (Шмельцер, 46), Пулишич (Мор, 46), Вайгль, Дембеле, Обамеянг

Предупреждения:

Арангис, 14; Кампль, 37; Эрнандес, 40; Топрак, 62; Чалханоглу, 89 - Гинтер, 74

Судья:

Мануэль Грефе (Германия)

Место и дата

01 октября 19:30, БайАрена, Онлайн-трансляция

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