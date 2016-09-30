G2 Esports вылетели с турнира ESL One New York
Команды OpTic Gaming и fnatic выиграли свои матчи в групповой стадии на турнире ESL One New York 2016 по Counter-Strike: Global Offensive.
OpTic Gaming победила G2 Esports о счетом 16:7 на карте Overpass. Таким образом, G2 покидают турнир. fnatic обыграли Astralis на карте Dust2 со счетом 16:9.
ESL One New York пройдет с 30 сентября по 2 октября в Нью-Йорке. Призовой фонд турнира 250 000 долларов.
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