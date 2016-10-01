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Футболисты «Спартака» прилетели в Санкт-Петербург

Александр Семкив
Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Футболисты московского «Спартака» прилетели в Санкт-Петербург на матч девятого тура чемпионата России против «Зенита».

Спартаковцы прибыли в Питер ✌🏻️📷🔴⚪️ #ЗенитСпартак #ВпередСпартак

Фото опубликовано FC Spartak Moscow (@fcsm_official)

Вместе с тренерским штабом столичной команды в город на Неве прибыли 18 футболистов: Артём Ребров, Сергей Песьяков, Андрей Ещенко, Маурисио, Денис Кутин, Сердар Таски, Илья Кутепов, Сальваторе Боккетти, Александр Пуцко, Роман Зобнин, Квинси Промес, Фернандо, Денис Глушаков, Джано Ананидзе, Ивелин Попов, Лоренсо Мельгарехо, Денис Давыдов и Зе Луиш.

«В Москве остались Дмитрий Комбаров, Евгений Макеев, Александр Зуев и Ромуло, у которого после сегодняшней тренировки обнаружилась микротрама мышц бедра», - говорится на официальном сайте красно-белых. 

Матч состоится завтра, 2 октября и начнется в 16:30 по московскому времени.

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Матч

Зенит - Спартак

Место и дата

02 октября 16:30, Петровский, Текстовая трансляция

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