Определились финалисты Кубка России по ММА
В результате первого соревновательного дня, стартовавшего в Волгограде Кубка России по ММА, определились участники финальных поединков, которые пройдут 2 октября.
Весовая категория до 61.2 кг:
Амаев Рамазан (ЦФО ЦСКА) - Гулян Армен (ЦФО ЦСКА)
Весовая категория до 65.8 кг:
Финалы: Гайирбегов Абдулмуталип (ЦФО ЦСКА) - Курбанов Рашид (ЮФО)
Весовая категория до 70.3 кг:
Финалы: Богатов Роман (ПФО) - Зайнуков Артур (СКФО)
Весовая категория до 77.1 кг:
Финалы: Курамагомедов Рамазан (УРФО) - Ахмедов Юнус (ЮФО)
Весовая категория до 84 кг :
Финалы: Эскиев Али (Москва) - Абдулбеков Мурад (ЮФО)
Весовая категория до 93 кг:
Финалы: Ярогиев Магомедхан (ЮФО) - Омаров Курбан (ЮФО)
Весовая категория свыше 93 кг :
Финалы: Шумаев Сергей (СФО) - Сакаев Георгий (ЦФО ЦСКА)
Кубок России по ММА - одно из важнейших соревнований года, проходящих под эгидой Союза ММА России. Почетный гость соревнований - Президент Союза ММА России Федор Емельяненко.