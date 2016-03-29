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Боброва и Соловьев победили в танцах на льду на турнире в Братиславе

Александр Семкив
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Российские фигуристы Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев стали первыми в танцах на льду на турнире «Ондрей Непела Трофи» в Братиславе.

После короткой и произвольной программы пара в сумме набрала 178,84 балла, что позволило им одержать победу.

«Не без ошибок, конечно, но результатом довольны. Теперь скорее домой - работать. Спасибо ребятам за эти соревнования! В предвкушении очень интересного сезона», - написал в инстаграме Дмитрий Соловьев.

Второе место досталось американцам Мэдисону Чок и Эван Бейтсу, которые получили в сумме 170, 92 балла.

Третье место также досталось российской паре Тиффани Загорски и Джонатану Гуррейро, набравших 165,64 балла.

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