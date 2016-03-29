Боброва и Соловьев победили в танцах на льду на турнире в Братиславе
Российские фигуристы Екатерина Боброва и Дмитрий
Соловьев стали первыми в танцах на льду на турнире «Ондрей Непела Трофи» в
Братиславе.
После короткой и произвольной программы пара в сумме набрала 178,84 балла, что позволило им одержать победу.
«Не без ошибок, конечно, но результатом довольны. Теперь скорее домой - работать. Спасибо ребятам за эти соревнования! В предвкушении очень интересного сезона», - написал в инстаграме Дмитрий Соловьев.
Второе место досталось американцам Мэдисону Чок и Эван
Бейтсу, которые получили в сумме 170, 92 балла.
Третье место также досталось российской паре Тиффани
Загорски и Джонатану Гуррейро, набравших 165,64 балла.
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