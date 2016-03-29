Боброва и Соловьев победили в танцах на льду на турнире в Братиславе

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Екатерина Боброва: Поняла, что и без спорта смогу найти и реализовать себя Олимпийская чемпионка Сочи Екатерина Боброва, выступающая в паре с Дмитрием Соловьевым, рассказала о том, что пережила после того, как ее обвинили в употреблении допинга, и как настроилась на новую жизнь без спорта.

Фигуристы Екатерина Боброва и Андрей Депутат в июле поженятся Олимпийская чемпионка Сочи в командных соревнованиях фигуристка Екатерина Боброва сообщила, что 16 июля состоится ее свадьба с Андреем Депутатом, выступающим в парном катании.

Александр Горшков рад, что с Бобровой сняли дисквалификацию Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков рад, что с фигуристки Екатерины Бобровой сняли дисквалификацию за употребление запрещенного вещества - мельдония.

Александр Жулин: Мы верили, что все будет хорошо, поэтому Боброва не прекращала тренировки Тренер танцевальной пары Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев Александр Жулин высказался о решении Международного союза конькобежцев (ISU) снять временную дисквалификацию с Бобровой.

ISU снял временную дисквалификацию с Бобровой Олимпийская чемпионка в командном турнире Екатерина Боброва сообщила о том, что Международный союз конькобежцев (ISU) снял с нее временную дисквалификацию в связи с положительным допинг-тестом на мельдоний.

Дмитрий Соловьев попал в автомобильную аварию Олимпийский чемпион в танцах на льду Дмитрий Соловьев стал участником дорожно-транспортного происшествия.

«Уже понятно, что в январе и феврале находили «прошлогодний» мельдоний» Один из руководителей Федерального медико-биологического агентства Юлия Мирошникова рассказала Sovsport.ru об «амнистии» мельдония.

Екатерина Боброва: Говорить, что мы свободны, пока нельзя, но новости хорошие Олимпийская чемпионка прокомментировала для Sovsport.ru заявление WADA о допустимых концентрациях мельдония в пробах спортсменов.

ФФККР: Надеемся на положительный исход дела Бобровой по мельдонию Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган надеется на положительный исход дела олимпийской чемпионки Екатерины Бобровой, которая подозревается в использовании мельдония.

«Удивляю друзей разными фразами и слышу: ты же фигуристка, откуда это знаешь?!» Екатерина Боброва – об ожидании новостей о мельдонии, учебе на курсах актерского мастерства и в бизнес-школе, а также о чемпионате мира.

Екатерина Боброва: Меня бы порадовала дисквалификация на полгода Российская фигуристка Екатерина Боброва, уличенная в применении мельдония, надеется, что получит минимальную дисквалификацию.

Дмитрий Соловьев: Мы полны идей и сил для того, чтобы вернуться на лед Фигурист Дмитрий Соловьев, выступающий в танцах на льду с Екатериной Бобровой, что их пара полна сил, чтобы вернуться к соревнованиям.

Александр Жулин: Концентрация мельдония у Бобровой была маленькая Тренер пятикратных чемпионов России Екатерины Бобровой и Дмитрия Соловьева – о допинге у его ученицы и танцах на чемпионате мира.

Дисквалифицированная из-за мельдония фигуристка будет работать на «Матч ТВ» Российская фигуристка Екатерина Боброва, выступающая в танцевальном дуэте с Дмитрием Соловьевым, сообщила, что во время чемпионата мира в Бостоне будет работать экспертом на телеканале «Матч-ТВ». 26-летняя фигуристка уже поделилась ожиданиями от соревнований.