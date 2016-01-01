ЧМ. Финал. Россия – Аргентина. Онлайн
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|Хоккей
|Лада5 : 2Йокерит
|Хоккей
|Ак Барс2 : 1Динамо Рига
|Футбол
|Эвертон1 : 1Кристал Пэлас
|Футбол
|Томь1 : 1Урал
|Футбол
|Зенит (мол)3 : 0Спартак (мол)
|Футбол
|Крылья Советов2 : 1Анжи
|Хоккей
|Спартак0 : 1Куньлунь
|Футбол
|Байер2 : 0Боруссия
|Хоккей
|Металлург Нк5 : 4 БМеталлург
|Футбол
|Суонси1 : 2Ливерпуль
|Футбол
|Локомотив1 : 1Арсенал Тула
|Футбол
|Терек2 : 1Оренбург
|футзал
|Россия - Аргентина
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|Гран-при Малайзии. Гонка
|Футбол
|Уфа- : -Амкар
|Футбол
|Зенит- : -Спартак
|Хоккей
|Слован- : -ЦСКА
|Футбол
|Ростов- : -ЦСКА
|Футбол
|Валенсия- : -Атлетико
|Хоккей
|Йокерит- : -Локомотив
|Хоккей
|Медвешчак- : -СКА
|Футбол
|Краснодар- : -Рубин
|Футбол
|Рома- : -Интер