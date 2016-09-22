«Монако», соперник ЦСКА по ЛЧ, вышел на первое место в чемпионате Франции, разгромив «Метц»
«Монако», соперник ЦСКА по групповому этапу Лиги чемпионов, в гостях крупно обыграл «Метц» (7:0) в восьмом туре чемпионата Франции.
У победителей отличились Тома Лемар (7-я минута), Валер Жермен (23-я), Бернарду Силва (39-я), Фабиньо (68-я - с пенальти), Гидо Каррильо (72-я, 83-я) и Габриэл Бошилья (89-я). Отметим, что «Метц» с 60-й минуты играл вдесятером.
Монегаски с 19 очками вышли на первое место, на два очка опережая «Ниццу». У последней домашняя игра в запасе с «Лорьяном», которая пройдет в воскресенье.
«Монако» в следующем туре 14 октября сыграет на выезде с «Тулузой».
Матч
Голы
Лемар 8 (0:1). Жермен 23 (0:2). Силва 40 (0:3). Фабиньо 68 (0:4 - пен.). Каррильо 72 (0:5). Каррильо 83 (0:6). Бошилиа 89 (0:7).
Состав
Метц: Дидийон, Фалетт, Синьорино (Ассу-Экотто, 46), Баллью, Бишевац, Эн (Диалло, 66), Дукур, Сарр, Манджек, Коад, Эрдинч (Молле, 73)
Монако: Субашич, Туре, Фабиньо, Эмерсон, Глик, Сидибе, Лемар, Моутинью (Н'Дорам, 46), Силва (Бошилиа, 73), Жермен (Мбаппе, 82), Каррильо
Предупреждения:
Удаления:
Дукур, 61 - нет
Судья:
Оливье Тюаль (Франция)
Место и дата
01 октября 21:00, Сент Симфорьен-Нувель, Онлайн-трансляция