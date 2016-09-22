«Монако», соперник ЦСКА по ЛЧ, вышел на первое место в чемпионате Франции, разгромив «Метц»

«Монако», соперник ЦСКА по групповому этапу Лиги чемпионов, в гостях крупно обыграл «Метц» (7:0) в восьмом туре чемпионата Франции.

У победителей отличились Тома Лемар (7-я минута), Валер Жермен (23-я), Бернарду Силва (39-я), Фабиньо (68-я - с пенальти), Гидо Каррильо (72-я, 83-я) и Габриэл Бошилья (89-я). Отметим, что «Метц» с 60-й минуты играл вдесятером.

Монегаски с 19 очками вышли на первое место, на два очка опережая «Ниццу». У последней домашняя игра в запасе с «Лорьяном», которая пройдет в воскресенье.

«Монако» в следующем туре 14 октября сыграет на выезде с «Тулузой».