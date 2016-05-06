Сергей Шишкарев: Мы предлагаем реконструировать «Дружбу», чтобы этот зал стал нашим

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев рассказал о планах по развитию гандбола.

«Я очень надеюсь, что удастся выступить на президентском совете по спорту. Основные тезисы не отличаются новизной. Я нашел документ 1969 года, постановление Госкомспорта о развитии гандбола. Вот там все уже было написано, это киты, на которых держится гандбол. Это детский спорт, тренерские кадры и инфраструктура.

В Москве хотелось бы иметь свой родной гандбольный центр. Мы предлагаем реконструировать «Дружбу», чтобы этот зал стал нашим. Вот эти тезисы я буду излагать на совете», – приводит «Р-Спорт» слова Шишкарева.

Напомним, заседание совета при президенте России по развитию физической культуры и спорта пройдет 11 октября в Коврове.