В Шотландии разбился автобус с болельщиками «Рейнджерс»; один человек погиб, 18 пострадали

Болельщики популярного клуба направлялись на домашний матч национального чемпионата против команды «Партик Тисл».

ДТП произошло близ города Килмарнок. Автобус, в котором находилось 37 человек, опрокинулся на бок после того, как его протаранил легковой автомобиль. По сообщению The Guardian, погиб 39-летний мужчина, еще 18 болельщиков получили травмы.

На место прибыли сотрудники экстренных служб, которые доставили пострадавших в больницу.