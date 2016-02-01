В Шотландии разбился автобус с болельщиками «Рейнджерс»; один человек погиб, 18 пострадали
Болельщики популярного клуба направлялись на домашний матч национального
чемпионата против команды «Партик Тисл».
ДТП произошло близ города
Килмарнок. Автобус, в котором находилось 37 человек, опрокинулся на бок после
того, как его протаранил легковой автомобиль. По сообщению The Guardian, погиб 39-летний мужчина, еще 18 болельщиков получили травмы.
На место прибыли
сотрудники экстренных служб, которые доставили пострадавших в больницу.
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