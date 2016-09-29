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Зинченко дебютировал в ПСВ

Ярослав Карамов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

ПСВ, соперник «Ростова» по групповому этапу Лиги чемпионов», в гостях сыграл вничью с «Херенвеном» (1:1) в 8-м туре чемпионата Голландии.

В составе команды из Эйндховена дебютировал бывший полузащитник «Уфы» Александр Зинченко, права на которого принадлежат «Манчестер Сити».

Украинский футболист вышел на замену на 55-й минуте, но результативными действиями не отметился.

Команда Филлипа Коку с 17 очками занимает второе место в турнирной таблице. 

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