Зинченко дебютировал в ПСВ

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УЕФА не стал открывать дело по инциденту с бананом в матче «Ростов» - ПСВ Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пока не открывал дисциплинарное дело по поводу инцидента с бананом во время матча Лиги чемпионов между «Ростовом» и голландским ПСВ.

Евгений Левченко: У «Ростова» чуть меньше шансов на третье место, чем у ПСВ Бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал ничейный результат в матче группового раунда Лиги чемпионов «Ростов» - ПСВ (2:2).

Россия увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА Сегодня в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Европы «Краснодар» обыграл «Ниццу» (5:2), а «Зенит» разгромил на выезде «АЗ Алкмар» (5:0).

Иван Данильянц: Возможно, Черчесов вызовет Полоза в сборную после матча с ПСВ Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц в интервью Sovsport.ru рассказал, что он думает о матче «Ростова» с ПСВ (2:2).

Главный тренер «Ростова»: Брошенный на поле банан? Это все далеко от спорта Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц считает эпизод с брошенным на поле бананом во время игры с ПСВ (2:2) далеким от спорта.

Инцидент с бананом в матче «Ростов» - ПСВ не отражен в рапорте делегата УЕФА Делегат матча группового раунда Лиги чемпионов «Ростов» - ПСВ не занес в протокол инцидент с выброшенным на поле стадиона «Олимп-2» бананом, сообщил ТАСС источник, близкий к российскому клубу.

Никита Симонян: РФС обязательно отреагирует на эпизод с бананом Первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян прокомментировал инцидент с брошенным на поле бананом в матче Лиги чемпионов «Ростов» - ПСВ (2:2).

Георгий Черданцев: Теперь у «Ростова» нет вообще никаких шансов Комментатор телеканала «Матч ТВ» в интервью Sovsport.ru высказался об играх 2-го раунда группового этапа Лиги чемпионов квартета «D»

ПСВ: Мы не будем просить наказывать «Ростов» за банан ПСВ не будет требовать от УЕФА наказать «Ростов» за брошенный на поле банан. Об этом сообщили в пресс-службе голландского клуба.

Георгий Черданцев: Не случайно Владимира Граната «освободили» из московского «Спартака» Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев оценил игру футболистов «Ростова» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:2).

Игорь Гамула: «Ростов» четвертый в группе Лиги чемпионов? А где ЦСКА? Бывший тренер «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал игру «Ростова» с голландским «ПСВ» (2:2).

Виталий Мутко: Инцидент с бананом на матче «Ростова» не зафиксирован в протоколе Министр спорта России и президент Российского футбольного союза Виталий Мутко прокомментировал информацию о брошенном на поле банане в домашнем матче «Ростова» с голландским ПСВ.

Александр Зинченко: Я скучаю по «Уфе» Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко, выступающий на правах аренды за ПСВ, признался, что скучает по «Уфе».

Алексей Сорокин: Думаю, случай с бананом в Ростове единичный и в будущем такого не повторится Генеральный директор оргкомитета «Россия 2018» Алексей Сорокин прокомментировал брошенный на поле банан в матче группового раунда Лиги чемпионов «Ростов» - ПСВ (2:2).

Во время матча «Ростов» - ПСВ на поле был брошен банан Во время матча второго тура группового раунда Лиги чемпионов между «Ростовом» и ПСВ на поле был брошен банан, сообщает «Р-Спорт».

Вячеслав Колосков: Банан на поле в матче «Ростов» - ПСВ будет дорого нам стоить Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал брошенный на поле банан во время матча группового раунда Лиги чемпионов «Ростов» - ПСВ.

Кристиан Нобоа: Мы еще можем надеяться на победу с «Атлетико» Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа верит, что для клуба еще не все потеряно в Лиге чемпионов.

Александр Бубнов: «Ростову» реально побороться за третье место в группе Футбольный эксперт Александр Бубнов после ничьи в матче группового этапа Лиги чемпионов между «Ростовом» и ПСВ высказал мнение, что российскому клубу по силам занять третье место в квартете.