Зинченко дебютировал в ПСВ
ПСВ, соперник «Ростова» по групповому этапу Лиги чемпионов», в гостях сыграл вничью с «Херенвеном» (1:1) в 8-м туре чемпионата Голландии.
В составе команды из Эйндховена дебютировал бывший полузащитник «Уфы» Александр Зинченко, права на которого принадлежат «Манчестер Сити».
Украинский футболист вышел на замену на 55-й минуте, но результативными действиями не отметился.
Команда Филлипа Коку с 17 очками занимает второе место в турнирной таблице.
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