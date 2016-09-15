Сборная России уступила аргентинцам в финале ЧМ по мини-футболу
Сборная России проиграла команде Аргентины в
финальном матче чемпионата мира, завершившегося в Колумбии.
В субботу подопечные Сергея Скоровича уступили
аргентинцам со счетом 4:5. После первого тайма россияне проигрывали - 1:2. В составе
россиян хет-триком отметился Эдер Лима, а еще один мяч забил Дмитрий Лысков.
До текущего первенства лучшим результатом
россиян на чемпионатах мира была бронза, завоеванная в 1996 году.
Напомним, что на групповом этапе подопечные
Сергея Скоровича финишировали первыми в группе В. Они поступательно обыграли
команды Таиланда (6:4), Египта (6:1) и Кубы (7:1). Аргентинцы стали первыми в
квартете Е. Южноамериканцы обыграли Казахстан (1:0), Соломоновы острова (7:3) и
сыграли вничью с Коста-Рикой (2:2).
В плей-офф россияне поочередно обыграли команды
Вьетнама (7:0), Испании (6:2) и Ирана (4:3). Аргентинцы поступательно сломили
сопротивления сборных Украины (1:0), Египта (5:0) и Португалии (5:2).
Sovsport.ru
вел текстовую трансляцию матча Россия – Аргентина.