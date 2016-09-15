Сборная России уступила аргентинцам в финале ЧМ по мини-футболу

Сборная России проиграла команде Аргентины в финальном матче чемпионата мира, завершившегося в Колумбии.

В субботу подопечные Сергея Скоровича уступили аргентинцам со счетом 4:5. После первого тайма россияне проигрывали - 1:2. В составе россиян хет-триком отметился Эдер Лима, а еще один мяч забил Дмитрий Лысков.

До текущего первенства лучшим результатом россиян на чемпионатах мира была бронза, завоеванная в 1996 году.

Напомним, что на групповом этапе подопечные Сергея Скоровича финишировали первыми в группе В. Они поступательно обыграли команды Таиланда (6:4), Египта (6:1) и Кубы (7:1). Аргентинцы стали первыми в квартете Е. Южноамериканцы обыграли Казахстан (1:0), Соломоновы острова (7:3) и сыграли вничью с Коста-Рикой (2:2).

В плей-офф россияне поочередно обыграли команды Вьетнама (7:0), Испании (6:2) и Ирана (4:3). Аргентинцы поступательно сломили сопротивления сборных Украины (1:0), Египта (5:0) и Португалии (5:2).

Sovsport.ru вел текстовую трансляцию матча Россия – Аргентина.