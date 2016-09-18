Сборная Ирана впервые в своей истории выиграла медали ЧМ
Сборная Ирана в серии пенальти победила команду
Португалии в матче за третье место на чемпионате мира по мини-футболу, который
проходит в Колумбии.
Основное и дополнительное время встречи,
прошедшей в субботу в Кали, завершилось со счетом 2:2. В составе иранцев отличился
Афшин Каземи и Махди Джавид. У португальцев дубль во втором тайме в течение 20
секунд сделал Кардинал. В серии пенальти победила команда Ирана – 4:3.
В истории сборной Ирана эти медали стали
первыми, завоеванными на чемпионате мира.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически