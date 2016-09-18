Сборная Ирана впервые в своей истории выиграла медали ЧМ

Сборная Ирана в серии пенальти победила команду Португалии в матче за третье место на чемпионате мира по мини-футболу, который проходит в Колумбии.

Основное и дополнительное время встречи, прошедшей в субботу в Кали, завершилось со счетом 2:2. В составе иранцев отличился Афшин Каземи и Махди Джавид. У португальцев дубль во втором тайме в течение 20 секунд сделал Кардинал. В серии пенальти победила команда Ирана – 4:3.

В истории сборной Ирана эти медали стали первыми, завоеванными на чемпионате мира.