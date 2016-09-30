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Евгений Малкин: Я недоволен своей игрой на КМ, мне нужно больше работать с шайбой

Андрей Петухов
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Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин по возвращению в клуб после матчей за национальную команду в розыгрыше Кубка мира признался, что недоволен своими игровыми кондициями.

«Я не играю здорово. Я недоволен своим выступлением на Кубке мира. Мне нужно больше работать с шайбой. Последние 4–5 матчей на турнире в Торонто пытался больше взаимодействовать с партнерами, но все же я больше чувствую уверенность, когда шайба под моим контролем.

Кубок мира получился непростым турниром. Сыграли много тяжелых матчей против лучших игроков мира, я немного нервничал. Теперь все позади, это был хороший опыт, нужно идти дальше.

Когда мы играли против Канады, то нам противостояла практически идеальная команда. Она около 50 раз угрожала нашим воротам, а это слишком много. Канадцы играли лучше. Канада — доминирующая команда, против которой трудно играть», - приводит слова Малкина Triblive.com.

Напомним, что сборная России выбыла из борьбы за Кубок мира на полуфинальной стадии. В матче 1/2 финала команда Олега Знарка уступила канадцам со счетом 3:5.

Евгений Малкин на Кубке мира отыграл за сборную России четыре матча и набрал три очка (1 гол + 2 передачи).

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