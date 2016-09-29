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Полоз – лучший игрок «Ростова» в матче с ПСВ

Геннадий Никитов
Источник:  ФК «Ростов»Комментарии

На официальном сайте «Ростова» завершилось голосование, которое определило лучшего игрока ростовчан в матча Лиги чемпионов с ПСВ (2:2).

По его итогам первое место занял Дмитрий Полоз, который отметился дублем в этой игре.

Напомним, что Полоз вызван в сборную России на товарищеский матч с Коста-Рикой.

Матч

Ростов - ПСВ - 2:2 (2:2)

Голы

Полоз 8 (1:0). Прюппер 14 (1:1). Полоз 37 (2:1). де Йонг Л. 45 (2:2).

Состав

Ростов: Джанаев, Навас, Гранат, Терентьев, Калачёв, Нобоа, Ерохин, Мевля, Гацкан, Полоз (Препелицэ, 90), Азмун (Думбия, 77)

ПСВ: Зут, Хендрикс (Бергвейн, 63), Шваб, Морено, Виллемс, Ариас, Изимат Марин, Гуардадо, Прюппер, Нарсинг (де Йонг С., 73), де Йонг Л.

Незабитые пенальти

Прюппер (ПСВ), 57

Предупреждения:

Навас, 57 - Хендрикс, 57

Судья:

Клеман Турпен (Франция)

Место и дата

28 сентября 21:45, Олимп-2, Текстовая трансляция

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