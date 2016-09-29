Полоз – лучший игрок «Ростова» в матче с ПСВ
На официальном сайте «Ростова» завершилось голосование, которое определило лучшего игрока ростовчан в матча Лиги чемпионов с ПСВ (2:2).
По его итогам первое место занял Дмитрий Полоз, который отметился дублем в этой игре.
Напомним, что Полоз вызван в сборную России на товарищеский матч с Коста-Рикой.
Матч
Голы
Полоз 8 (1:0). Прюппер 14 (1:1). Полоз 37 (2:1). де Йонг Л. 45 (2:2).
Состав
Ростов: Джанаев, Навас, Гранат, Терентьев, Калачёв, Нобоа, Ерохин, Мевля, Гацкан, Полоз (Препелицэ, 90), Азмун (Думбия, 77)
ПСВ: Зут, Хендрикс (Бергвейн, 63), Шваб, Морено, Виллемс, Ариас, Изимат Марин, Гуардадо, Прюппер, Нарсинг (де Йонг С., 73), де Йонг Л.
Незабитые пенальти
Прюппер (ПСВ), 57
Предупреждения:
Судья:
Клеман Турпен (Франция)
Место и дата
28 сентября 21:45, Олимп-2, Текстовая трансляция
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