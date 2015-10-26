Крамник сыграл вничью с Ароняном в пятом туре Мемориала Таля

Российский шахматист Владимир Крамник сыграл вничью с Левоном Ароняном из Армении в пятом туре Мемориала Михаила Таля, который проходит в Москве.

Партия, в которой Крамник играл черными, завершилась ничьей на 83-м ходу. Также вничью завершились еще три партии: Аниш Гири (Голландия) – Ян Непомнящий (Россия), Ли Чао (Китай) – Евгений Томашевский (Россия) и Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) – Петр Свидлер (Россия). Индиец Вишванатан Ананд победил Бориса Гельфанда из Израиля.

После пяти туров лидирует Гири - 4 очка, у Непомнящего – 3,5 балла, у Ли Чао и Ананда – по 3, у Мамедьярова, Ароняна и Крамника – по 2,5, у Свидлера – 2, у Томашевского – 1,5 и у Гельфанда – 0,5.