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Тренер: Радионова полностью выздоровела и тренируется с хорошим настроем

Андрей Петухов
Источник:  Р-СпортКомментарии

Известный российский тренер Инна Гончаренко сообщила, что ее подопечная - российская фигуристка Елена Радионова полностью выздоровела и продолжает подготовку к сезону с хорошим настроем.

«Мы готовимся, Лена работает, уже полностью выздоровела и тренируется с хорошим настроем. Я очень рада, потому что у нее действительно очень хорошее настроение, она работает с удовольствием, позитивно. Что-то получается, что-то нет, но идет хороший процесс – это я точно могу сказать», - приводит «Р-Спорт» слова Гончаренко.

Радионова, бронзовый призер чемпионата мира-2015 и серебряный призер двух последних чемпионатов Европы, из-за проблем со здоровьем была вынуждена сняться с произвольной программы на открытых прокатах, прошедших в сентябре в Сочи.

Радионова не участвует в соревнованиях до старта сезона Гран-при, в котором она заявлена на этапы в Москве (4-6 ноября) и Пекине (18-20 ноября).

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