Тренер: Радионова полностью выздоровела и тренируется с хорошим настроем
Известный российский тренер Инна Гончаренко
сообщила, что ее подопечная - российская фигуристка Елена Радионова полностью
выздоровела и продолжает подготовку к сезону с хорошим настроем.
«Мы
готовимся, Лена работает, уже полностью выздоровела и тренируется с хорошим
настроем. Я очень рада, потому что у нее действительно очень хорошее
настроение, она работает с удовольствием, позитивно. Что-то получается, что-то
нет, но идет хороший процесс – это я точно могу сказать», -
приводит «Р-Спорт» слова Гончаренко.
Радионова,
бронзовый призер чемпионата мира-2015 и серебряный призер двух последних
чемпионатов Европы, из-за проблем со здоровьем была вынуждена сняться с
произвольной программы на открытых прокатах, прошедших в сентябре в Сочи.
Радионова не
участвует в соревнованиях до старта сезона Гран-при, в котором она заявлена на
этапы в Москве (4-6 ноября) и Пекине (18-20 ноября).