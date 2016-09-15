Эдер Лима проиграл аргентинцу Вильхельму в опросе за звание лучшего игрока ЧМ
Аргентинец Фернандо Вильхельм признан лучшим
игроком чемпионата мира по мини-футболу, который проходил в Колумбии.
В борьбе за звание лучшего игрока турнира
Вильхельм опередил представителя сборной России Эдера Лиму (2-е место) и иранца
Ахмада Эсмаэилпура (3).
Лучшим бомбардиром чемпионата мира стал
португалец Рикардинью (12 голов в 7 матчах). Вторым стал Эдер Лима (10 мячей в
7 встречах), третьим – бразилец Фалькао (10 голов в 4 матчах).
Лучшим вратарем турнира признан аргентинец
Николас Сармиенто.
В финале турнира в субботу сборная Аргентины
победила команду России со счетом 5:4. В составе россиян три мяча забил Эдер
Лима.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически