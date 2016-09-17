Президент АМФР: Контракт со Скоровичем будет продлен

Президент Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев сообщил, что контракт со старшим тренером сборной России по мини-футболу Сергеем Скоровичем будет продлен.

«Великими не рождаются, а становятся. А чтобы доказать свое величие, нужно иметь не груду серебра, а хотя бы одну золотую медаль либо с чемпионата мира, либо с чемпионата Европы. Но мы очень довольны работой (Сергея) Скоровича, потому что тренер прогрессирует из года в год. Мы будем продлевать (с ним) контракт. Но чтобы называть Скоровича великим, сам тренер должен завоевать золотую медаль», - приводит «Р-Спорт» слова Алиева.

В субботу сборная России по мини-футболу впервые в истории завоевала серебро чемпионатов мира. Ранее лучшим результатом россиян на мундиалях была бронза 1996 года. Скорович возглавляет сборную России с 2009 года, с которой трижды становился серебряным призером чемпионатов Европы.