Президент АМФР: Контракт со Скоровичем будет продлен
Президент
Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев сообщил, что контракт со
старшим тренером сборной России по мини-футболу Сергеем Скоровичем будет
продлен.
«Великими
не рождаются, а становятся. А чтобы доказать свое величие, нужно иметь не груду
серебра, а хотя бы одну золотую медаль либо с чемпионата мира, либо с
чемпионата Европы. Но мы очень довольны работой (Сергея) Скоровича, потому что
тренер прогрессирует из года в год. Мы будем продлевать (с ним) контракт. Но
чтобы называть Скоровича великим, сам тренер должен завоевать золотую
медаль», - приводит «Р-Спорт» слова Алиева.
В субботу
сборная России по мини-футболу впервые в истории завоевала серебро чемпионатов
мира. Ранее лучшим результатом россиян на мундиалях была бронза 1996 года.
Скорович возглавляет сборную России с 2009 года, с которой трижды становился
серебряным призером чемпионатов Европы.