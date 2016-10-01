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Саркис Оганесян: Портнягин, вероятно, пропустит две недели

Андрей Петухов
Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

Тренер московского «Локомотива» Саркис Оганесян сообщил, что нападающий клуба Игорь Портнягин, вероятно, пропустит две недели из-за травмы, полученной в матче чемпионата России по футболу с тульским «Арсеналом».

«Тщательного обследования еще не было. Ждем результатов. Пока есть вероятность, что Игорь (Портнягин) выпадет недели на две», - приводит официальный сайт «Локомотива» слова Оганесяна.

В субботу «Локомотив» дома в матче девятого тура чемпионата России сыграл вничью с «Арсеналом» со счетом 1:1. Портнягин был заменен на 37-й минуте из-за травмы.

Матч

Локомотив - Арсенал - 1:1 (0:1)

Голы

Форбс 44 (0:1). Самедов 90 (1:1 - пен.).

Состав

Локомотив: Абаев, Михалик, Денисов В., Пейчинович, Чорлука, Самедов, Фернандеш, Баринов, Миранчук, Портнягин (Игнатьев, 37, Шкулетич, 57), Хенти (Коломейцев, 46)

Арсенал: Левашов, Горбатюк, Вергара, Тесак, Беляев, Фримпонг (Рыжков, 46 Мухаметшин, 64), Берхамов, Стеклов, Власов, Форбс, Бурмистров (Аппаев, 88)

Предупреждения:

Баринов, 67 - Тесак, 72; Горбатюк, 90

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

01 октября 17:00, Локомотив, Текстовая трансляция

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