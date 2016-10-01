Саркис Оганесян: Портнягин, вероятно, пропустит две недели

Тренер московского «Локомотива» Саркис Оганесян сообщил, что нападающий клуба Игорь Портнягин, вероятно, пропустит две недели из-за травмы, полученной в матче чемпионата России по футболу с тульским «Арсеналом».

«Тщательного обследования еще не было. Ждем результатов. Пока есть вероятность, что Игорь (Портнягин) выпадет недели на две», - приводит официальный сайт «Локомотива» слова Оганесяна.

В субботу «Локомотив» дома в матче девятого тура чемпионата России сыграл вничью с «Арсеналом» со счетом 1:1. Портнягин был заменен на 37-й минуте из-за травмы.