Саркис Оганесян: Портнягин, вероятно, пропустит две недели
Тренер московского «Локомотива» Саркис Оганесян
сообщил, что нападающий клуба Игорь Портнягин, вероятно, пропустит две недели
из-за травмы, полученной в матче чемпионата России по футболу с тульским «Арсеналом».
«Тщательного обследования еще не было.
Ждем результатов. Пока есть вероятность, что Игорь (Портнягин) выпадет недели
на две», - приводит официальный сайт «Локомотива» слова Оганесяна.
В субботу «Локомотив» дома в матче девятого тура чемпионата России сыграл вничью с «Арсеналом» со счетом 1:1. Портнягин был заменен на 37-й минуте из-за травмы.
Матч
Локомотив - Арсенал - 1:1 (0:1)
Голы
Форбс 44 (0:1). Самедов 90 (1:1 - пен.).
Состав
Локомотив: Абаев, Михалик, Денисов В., Пейчинович, Чорлука, Самедов, Фернандеш, Баринов, Миранчук, Портнягин (Игнатьев, 37, Шкулетич, 57), Хенти (Коломейцев, 46)
Арсенал: Левашов, Горбатюк, Вергара, Тесак, Беляев, Фримпонг (Рыжков, 46 Мухаметшин, 64), Берхамов, Стеклов, Власов, Форбс, Бурмистров (Аппаев, 88)
Предупреждения:
Баринов, 67 - Тесак, 72; Горбатюк, 90
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
01 октября 17:00, Локомотив, Текстовая трансляция