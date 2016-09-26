Футболисты «Динамо» отправились на матч с «Мордовией» на поезде

Футболисты «Динамо» отправились в Саранск на матч с «Мордовией» на поезде, сообщает официальный твиттер бело-голубых.

Команды встретятся между собой в рамках 15-го тура ФНЛ. Как сообщает источник, в столице Мордовии ремонтируют взлетно-посадочную полосу к чемпионату мира в 2018 году.

#Динамо отправилось в Саранск на поезде. В столице Мордовии ремонтируют взлетно-посадочную полосу к ЧМ-2018. pic.twitter.com/DQG9usBjzU — FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) 1 октября 2016 г.

Матч «Мордовия» - «Динамо» состоится сегодня в 17:00 мск на стадионе «Старт» в Саранске. Бело-голубые лидируют в ФНЛ с 32 очками после 13 матчей, «Мордовия» в 14 матчах набрала всего 12 очков.