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Футболисты «Динамо» отправились на матч с «Мордовией» на поезде

Елена Корсунская
Источник:  ФК «Динамо» (Москва)Комментарии

Футболисты «Динамо» отправились в Саранск на матч с «Мордовией» на поезде, сообщает официальный твиттер бело-голубых.

Команды встретятся между собой в рамках 15-го тура ФНЛ. Как сообщает источник, в столице Мордовии ремонтируют взлетно-посадочную полосу к чемпионату мира в 2018 году.

Матч «Мордовия» - «Динамо» состоится сегодня в 17:00 мск на стадионе «Старт» в Саранске. Бело-голубые лидируют в ФНЛ с 32 очками после 13 матчей, «Мордовия» в 14 матчах набрала всего 12 очков.   

Матч

Мордовия - Динамо

Место и дата

02 октября 17:00, Старт, Онлайн-трансляция

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