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Крэйг Мактавиш: Русские выступили хорошо на Кубке мира

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Генеральный менеджер «Эдмонтона» Крэйг Мактавиш поделился впечатлениями от игры сборной России на Кубке мира. 

- Русские выступили хорошо. Почти на равных сыграли с Канадой в полуфинале. Да, в третьем периоде чего-то не хватило. Но канадцев очень трудно победить на турнире, где участвуют лучшие хоккеисты мира. Они всегда великолепны.

Еще мне понравилась сборная звезд Северной Америки, которая привлекала много внимания. Остон Мэттьюз, Коннор Макдэвид, Джек Айкел… Я очень расстроился, когда эта команда уступила вам по тай-брейку и не вышла в плей-офф. Ребята вполне могли обыграть Россию, они были для этого хороши. И если бы не тот провал во втором периоде…

Кто-то критиковал сборную Европы, но парни из разных стран собрались вместе и дошли до финала. Ральф Крюгер – прекрасный тренер, за эту команду многие болели в Старом Свете.

- Кто вас больше всех удивил в сборной России?

- Я не очень пристально следил за вашей командой. Была занят работой и может, видел только три периода. Этого мало, чтобы выносить какую-то оценку.

Напомним, что сборная России в полуфинале проиграла Канаде со счетом 3:5 и выбыла из турнира. Победу в турнире одержали хозяева соревнований. 

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