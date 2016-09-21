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Сергей Скорович: Мне не в чем упрекнуть команду

Елена Корсунская
Источник:  РФСКомментарии

Старший тренер сборной России по мини-футболу Сергей Скорович прокомментировал поражение от Аргентины (4:5) в финале ЧМ-2016 в Колумбии. 

- Финал – это всегда особый матч. Сегодня мы играли хорошо, мне не в чем упрекнуть своих спортсменов. Команда была активна, созидала. Я горд, что мы выступили в этом матче. К сожалению, все определили несколько ошибок. Мы еще раз убедились, что ошибаться в финале нельзя. Сборной России не стыдно за этот результат. Мы впервые в истории стали вторыми в мире. Значит, мы шли верным путем, но еще есть над чем работать и куда стремиться. 

- Чем вам запомнилась сборная России на Чемпионате мира в Колумбии?

- Мы были командой. Единым коллективом. Мы много работали, преодолевали сложности, но верили в свои силы и возможности. Я благодарю каждого футболиста и члена делегации за труд, который был вложен в этот результат, - цитирует Скоровича официальный сайт РФС.

В субботу подопечные Сергея Скоровича уступили аргентинцам со счетом 4:5. После первого тайма россияне проигрывали - 1:2. В составе россиян хет-триком отметился Эдер Лима, а еще один мяч забил Дмитрий Лысков.  

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