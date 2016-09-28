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Шайба Панарина помогла «Чикаго» победить «Сент-Луис» в выставочном матче

Елена Корсунская
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

«Чикаго» разгромил «Сент-Луис» со счетом 4:0 в предсезонном товарищеском матче.

Первую шайбу в игре на свой счет записал российский нападающий Артемий Панарин. Также в матче отличились Михал Кемпни и Тайлер Мотте, оформивший дубль. 

Защитник сборной России Никита Нестеров отличился заброшенной шайбой в составе «Тампы-Бэй» в матче против «Нэшвилла». Но его шайба не помогла команде победить - 3:4. 

НХЛ

Выставочные матчи

«Сент-Луис» - «Чикаго» - 0:4 (0:0, 0:3, 0:1).

«Тампа-Бэй» - «Нэшвилл» - 3:4 (1:1, 1:2, 1:1)

«Вашингтон» - «Нью-Йорк» - 2:1 (1:0, 0:0, 1:1)

«Бостон» - «Филадельфия» - 4:3 Б (1:1, 2:2, 0:0, 1:0)

«Анахайм» - «Аризона» - 2:3 ОТ (2:1, 0:0, 0:1, 0:1) 

«Нью-Йорк» - «Нью-Джерси» - 4:5 (1:2, 1:3, 2:0)

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