Шайба Панарина помогла «Чикаго» победить «Сент-Луис» в выставочном матче

Евгений Малкин: Я недоволен своей игрой на КМ, мне нужно больше работать с шайбой

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин по возвращению в клуб после матчей за национальную команду в розыгрыше Кубка мира признался, что недоволен своими игровыми кондициями.