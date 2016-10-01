Александр Бубнов: «Спартак» закроется, но вряд ли выстоит

Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч девятого тура РФПЛ «Зенит» - «Спартак».

- «Зенит» сейчас много забивает, у команды Луческу ладится игра в атаке, отличную форму набрал плеймейкер Жулиано. Единственное в чем нужно существенно прибавлять питерцам — надежность обороны. Думаю, «Спартак» закроется, но вряд ли выстоит. Прогноз - 2:1 в пользу «Зенита».

Матч девятого тура чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 2 октября на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге и начнется в 16.30 мск. После восьми туров «Спартак» лидирует в РФПЛ, «Зенит» замыкает тройку в турнирной таблице.