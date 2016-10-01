Руслан Пименов: Если «Локомотив» будет играть так же, то Семин может потерять свое место

Бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов прокомментировал ничью железнодорожников с тульским «Арсеналом» в девятом туре РФПЛ.

- Если команда спасается в компенсированное время и забивает гол с пенальти, то она приобретает одно очко, а не теряет два. Хотя по игре москвичи выглядели предпочтительнее, должны были выходить вперед еще в первом тайме, однако Хенти не реализовал выгодный момент. И сразу же «Арсенал» ответил голом. «Локомотив» сам создал себе проблемы, усложнил турнирное положение. Негативных разговоров сейчас будет очень много.

Не надо спешить со сменой тренера, необходимо как минимум до зимы дать Юрию Павловичу поработать. Спокойно подумать, кого убрать из команды. А выводы делать весной – туров через пять. Если «Локомотив» будет играть так же, то Семин может потерять свое место. Пока же он пытается найти оптимальные сочетания, присматривается к игрокам, смотрит, кто хочет биться. Так что результаты «Локо» меня не удивляют. Не стоит ждать сиюминутного результата, - цитирует Пименова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что «Локомотив» на 92-й минуте вырвал ничью у «Арсенала». Железнодорожники под руководством Юрия Семина набрали первое очко в чемпионате. Напомним, в предыдущих трех играх «Локо» уступил с одинаковым счетом 0:1.

Железнодорожники с 8 очками занимают 13-е место, их сегодняшний соперник с 7 баллами - 14-ю строчку.

В следующем туре «Локомотив» 15 октября сыграет на выезде с «Амкаром», а «Арсенал» днем позже примет «Краснодар».