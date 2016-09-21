Голкипер Густаво завершил карьеру в сборной России по мини-футболу

Голкипер подмосковного «Динамо» Густаво принял решение завершить карьеру в сборной России по мини-футболу.

- Я спокойно принял это решение. Да, я вроде и хочу играть, но уже все… Я благодарен руководству АМФР (Ассоциации мини-футбола России) за шесть великолепных лет в сборной России. Я благодарю всех игроков, которые со мной играли в сборной, тренерский штаб, руководство, всех сотрудников. Но пора закончить выступление в сборной. Нужно беречь силы, потому что мне не хватает их в клубе, - цитирует Густаво «Р-Спорт».

Бразильский вратарь получил российский паспорт в 2010 году и в составе сборной России трижды завоевывал серебро чемпионатов Европы. Вчера сборная России проиграла Аргентине в финале чемпионата мира - 4:5. Этот матч стал последним для 37-летнего вратаря в составе российской национальной команды.