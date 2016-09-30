Россиянин Абдурахимов победил американца Харриса на турнире UFC
В Портленде (США) состоялся турнир UFC Fight Night 96. В главном поединке турнире бразилец Джони Линекер единогласным решением судей победил американца Джона Додсона.
В турнире принимал участие российский тяжеловес Шамиль Абдурахимов, который судейским решением одержал победу над Уолтом Харрисом.
Результаты
турнира
Джон Линекер - Джон Додсон. Победа Линекера неединогласным решением судей (48-47, 47-48, 48-47).
Алекс Оливейра - Уилл Брукс. Победа Оливейры техническим нокаутом.
Зак Отоу - Джош Баркмэн. Победа Отоу единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).
Брэндон Морено - Луис Смолка. Победа Морено болевым приемом.
Луис Энрике да Силва - Хоаким Кристенсен. Победа Да Силвы болевым приемом.
Андре Фили - Хакран Диас. Победа Диаса единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).
Шамиль Абдурахимов - Уолт Харрис. Победа Абдурахимова единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).
Элизеу Залески - Кейта Накамура. Победа Залески единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).
Нэйт Маркардт - Тамдан Маккрори. Победа Маркадта нокаутом.
Ион Куцелаба - Джонатан Уилсон. Победа Куцелабы единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).
Кёртис Блэйдес - Коди Ист. Победа Блэйдеса техническим нокаутом.
Кетлен Виера - Келли Фашхолц. Победа Виеры единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).