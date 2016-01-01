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ФутболТомь1 : 1Урал
ФутболЗенит (мол)3 : 0Спартак (мол)
ФутболКрылья Советов2 : 1Анжи
ХоккейСпартак0 : 1Куньлунь
ФутболБайер2 : 0Боруссия
ХоккейМеталлург Нк5 : 4 БМеталлург
ФутболСуонси1 : 2Ливерпуль
ФутболЛокомотив1 : 1Арсенал Тула
ФутболТерек2 : 1Оренбург
футзалРоссия - Аргентина
Формула-1Гран-при Малайзии. Гонка
ФутболУфа- : -Амкар
ФутболЗенит- : -Спартак
ХоккейСлован- : -ЦСКА
ФутболРостов- : -ЦСКА
ФутболВаленсия- : -Атлетико
ХоккейЙокерит- : -Локомотив
ХоккейМедвешчак- : -СКА
ФутболКраснодар- : -Рубин
ФутболРома- : -Интер

Гран-при Малайзии. Онлайн

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