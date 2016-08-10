Клеверли победил Бремера и стал претендентом на бой с Ковалевым

В Германии прошел вечер бокса, в главном поединке которого представитель Уэльса Натан Клеверли победил немца Юргена Бромера и стал чемпионом мира по версии WBA в полутяжелом весе.

Перед началом седьмого раунда Бремер отказался от продолжения боя, он получил травму локтя.

Благодаря этой победе, Клеверли стал претендентом на бой против обладателя титула WBA Super Сергея Ковалева. Стоит отметить, что Клеверли встречался с Ковалевым в августе 2013 года, и тогда Ковалев отобрал у него титул по версии WBO, победив его нокаутом в четвертом раунде