Бибрас Натхо: Надеюсь, мы увезем из Ростова три очка
Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо поделился ожиданиями в преддверии матча девятого тура РФПЛ с «Ростовом».
- Это буде непростая игра. «Ростов» вышел в Лигу чемпионов, и им может быть непривычно играть в таком плотном графике. Но каждая встречи с этим соперником непростая. Это организованная команда с выстроенными тактическими действиями, они умеют защищаться. Но я надеюсь, что мы увезем с собой три очка, - цитирует Натхо официальный твиттер ЦСКА.
Напомним, что матч «Ростов» - ЦСКА состоится сегодня в 19:00 мск. После восьми туров ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РФПЛ, «Ростов» занимает шестую строчку.
Матч
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
02 октября 19:00, Олимп-2, Текстовая трансляция
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