Бибрас Натхо: Надеюсь, мы увезем из Ростова три очка

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо поделился ожиданиями в преддверии матча девятого тура РФПЛ с «Ростовом».

- Это буде непростая игра. «Ростов» вышел в Лигу чемпионов, и им может быть непривычно играть в таком плотном графике. Но каждая встречи с этим соперником непростая. Это организованная команда с выстроенными тактическими действиями, они умеют защищаться. Но я надеюсь, что мы увезем с собой три очка, - цитирует Натхо официальный твиттер ЦСКА.

Напомним, что матч «Ростов» - ЦСКА состоится сегодня в 19:00 мск. После восьми туров ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РФПЛ, «Ростов» занимает шестую строчку.