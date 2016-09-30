Британец Сол Роджерс дебютировал в ACB с победы
Британский боец легкой весовой категории Сол Роджерс победил Майкла Аделино на турнире ACB 47, который состоялся в Глазго (Шотландия).
На третьей минуте схватки Роджерс провел удушающий прием.
Напомним, что британец является финалистом реалити-шоу The Ultimate Fighter, победитель которого получает контракт с организацией UFC. Однако принять участие в финальном поединке Роджерс не смог по причине проблем с получением американской визы.
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