Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ФутболТомь1 : 1Урал
ФутболЗенит (мол)3 : 0Спартак (мол)
ФутболКрылья Советов2 : 1Анжи
ХоккейСпартак0 : 1Куньлунь
ФутболБайер2 : 0Боруссия
ХоккейМеталлург Нк5 : 4 БМеталлург
ФутболСуонси1 : 2Ливерпуль
ФутболЛокомотив1 : 1Арсенал Тула
ФутболТерек2 : 1Оренбург
футзалРоссия - Аргентина
Формула-1Гран-при Малайзии. Гонка
ФутболУфа- : -Амкар
ФутболЗенит- : -Спартак
ХоккейСлован- : -ЦСКА
ФутболРостов- : -ЦСКА
ФутболВаленсия- : -Атлетико
ХоккейЙокерит- : -Локомотив
ХоккейМедвешчак- : -СКА
ФутболКраснодар- : -Рубин
ФутболРома- : -Интер

Британец Сол Роджерс дебютировал в ACB с победы

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Британский боец легкой весовой категории Сол Роджерс победил Майкла Аделино на турнире ACB 47, который состоялся в Глазго (Шотландия).

На третьей минуте схватки Роджерс провел удушающий прием.

Напомним, что британец является финалистом реалити-шоу The Ultimate Fighter, победитель которого получает контракт с организацией UFC. Однако принять участие в финальном поединке Роджерс не смог по причине проблем с получением американской визы.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Соннен и Ортиз могут провести бой в 2017 годуКак сообщает Mmaweekly.com, в 2017 году бойцовская организация Bellator может провести поединок между Челом Сонненом и Тито Ортисом.Россиянин Абдурахимов победил американца Харриса на турнире UFCВ Портленде (США) состоялся турнир UFC Fight Night 96. В главном поединке турнире бразилец Джони Линекер единогласным решением судей победил американца Джона Додсона.Тактический истребитель. Как Мохнаткин победил МальдонадоТактический истребитель. Как Мохнаткин победил Мальдонадо«Советский спорт» - о главных поединках турнира по смешанным единоборствам Fight Nights Global 52, который прошел в Нижневартовске.Определились финалисты Кубка России по ММАВ результате первого соревновательного дня, стартовавшего в Волгограде Кубка России по ММА, определились участники финальных поединков, которые пройдут 2 октября.Мохнаткин победил Мальдонадо единогласным решением судейМохнаткин победил Мальдонадо единогласным решением судейВ Нижневартовске завершился турнир по смешанным единоборствам Fight Nights Global 52.Большинство посетителей Sovsport.ru не верят в победу Мальдонадо над МохнаткинымСегодня в Нижневартовске состоится турнир по смешанным единоборствам Fight Nights Global 52, в главном поединке которого сразятся россиянин Михаил Мохнаткин и бразилец Фабио Мальдонадо.Густафссон травмирован, Бадер сразится с НогейройШведский боец смешанных единоборств Александр Густафссон не сможет выйти на поединок на турнире UFC Fight Night 100 из-за травмы.Алексей Полпудников: Поступит запрос от UFC, соглашусь. Деньги - не главноеАлексей Полпудников: Поступит запрос от UFC, соглашусь. Деньги - не главноеПерспективный боец рассказал о своей подготовке к турниру ACB 48, а также заявил, что готов выступать в UFC, даже если не выиграет в деньгахАлексей Полпудников: ACB на данный момент - самая сильная бойцовская организация в РоссииРоссийский боец полулегкой весовой категории Алексей Полпудников (22-4-1) рассказал, почему решил подписать контракт с организацией ACB.Виктор Немков: Не думаю, что у Вея будет сильное превосходство в плане габаритовЭкс-чемпион M-1 Challenge в полутяжелом весе Виктор Немков рассказал о подготовке к поединку против экс-чемпиона Bellator Атилы Вея, который состоится 21-го октября на M-1 Challenge 71.Александр Волков: Считаю M-1 Global сильнейшим промоушеном в РоссииЧемпион M-1 Challenge в тяжелом весе Александр Волков прокомментировал своей переход из M-1 Global в UFC, а также возможность дальнейшего сотрудничества с российской организацией.Илья Курзанов: Дружба с Хайбулаевым не помешает провести нам зрелищный бойБоец клуба «Кострома» Илья Курзанов рассказал о предстоящем четвертьфинале Гран-при Fight Nights Global (65,8 кг), где ему предстоит поединок против Александра Матмуратова, а также прокомментировал возможную встречу в рамках розыгрыша Гран-при с Мовлидом Хайбулаевым.Федор Емельяненко: Ведем переговоры с американскими и японскими промоушенами. Когда будет конкретика, я объявлюРоссийский боец смешанного стиля Федор Емельяненко рассказал о переговорах по организации следующего поединка.Яковлев, Мустафаев и Волков выступят на турнире UFC Fight Night 99 в БелфастеПромоутерская компания UFC анонсировала несколько поединков турнира UFC Fight Night 99, который состоится в Белфасте (Северная Ирландия) 19 ноября.Токов уволен из ACB и лишен чемпионского поясаРоссийский боец среднего веса Анатолий Токов был уволен из организации ACB и лишен чемпионского пояса. Об этом сообщил основатель «Беркуса» Майрбек Хасиев.Алексей Полпудников: В России нужен допинг-контроль в ММА. Все бойцы должны быть в равных условияхРоссийский боец полулегкой весовой категории Алексей Полпудников (22-4-1) считает, что в России нужен допинг-контроль в ММА.Алексей Полпудников: Мохнаткин победит МальдонадоРоссийский боец полулегкой весовой категории Алексей Полпудников (22-4-1) считает, что Михаил Мохнаткин победит бразильца Фабио Мальдонадо на турнире Fight Nights Global 52.Как завершится бой Мохнаткин - Мальдонадо? Опрос1 октября в Нижневартовске состоится турнир по смешанным единоборствам Fight Nights Global 52, в главном бою которого бразилец Фабио Мальдонадо проведет поединок против россиянина Михаила Мохнаткина.Мальдонадо на два килограмма перевесил Мохнаткина, а Молодцов оказался тяжелее ЛобжанидзеВ Нижневартовске прошла официальная церемония взвешивания турнира FIGHT NIGHTS GLOBAL 52Шлеменко, Багаутинов, Мальдонадо, Хендерсон... 10 убойных поединков октябряШлеменко, Багаутинов, Мальдонадо, Хендерсон... 10 убойных поединков октябряВозвращение Александра Шлеменко в Bellator, очередное приключение Фабио Мальдонадо в России, серьезное испытание для Али Багаутинова в UFC.

ACB
ACBвсе новости
Смешанные единоборства
Смешанные единоборства

Cпецпредложение