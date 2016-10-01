Александр Бубнов: ЦСКА потеряет очки в Ростове

Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч девятого тура РФПЛ «Ростов» - ЦСКА.

- Матч в Ростове-на-Дону пропустит Понтус Вернблум — ключевая структурная фигура в построениях ЦСКА, равноценной замены которой нет и близко. Более того, под большим вопросом участие в матче Алана Дзагоева. В пользу «Ростова» говорит и лучшее настроение, и фактор своего поля. Полагаю, армейцы потеряют очки на выезде, но проиграют или сыграют вничью — вопрос. Выберу всё же последний вариант. Прогноз - 1:1, - цитирует Бубнова Sportbox.

Напомним, что матч «Ростов» - ЦСКА состоится сегодня в 19:00 мск. После восьми туров ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РФПЛ, «Ростов» занимает шестую строчку.