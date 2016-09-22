Донской проиграл в финале квалификации турнира в Пекине
Российский теннисист Евгений Донской не смог пробиться в основную сетку турнира в Пекине, призовой фонд которого превышает 2,9 миллиона долларов.
Донской проиграл британцу Кайлу Эдмунду со счетом 6:7 (2:7), 4:6. Теннисисты провели на корте полтора часа.
Основная часть турнира состоится с 3 по 9 октября. Ранее в финал квалификации пробился российский теннисист Константин Кравчук. В финале квалификации он сыграет с испанцем Иньиго Сервантесом.
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